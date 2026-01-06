Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 6 января, фото, видео

Панда Катюша в шутку обиделась на кипера. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 6 января?

Как Диндин и Жуи проводят новогодние каникулы

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале ролики, на которых мама и папа Катюши Диндин и Жуи резвятся и играют в снегу в уличном вольере.

«Жуи и Диндин, похоже, больше всех радуются новогодним каникулам», — подписала она видео.

Комментаторы написали, что панды проводят новогодние праздники активнее и веселее, чем они.

«У Дини и Жуи своя атмосфера, и, кстати, намного веселее, чем у меня», «Жуи и Диндин проводят новогодние каникулы активнее и веселее, чем мы с семьей. 100%», «Какие же хорошие! Катюши не хватает только», — отметили россияне.

На кого обиделась Катюша

Светлана Акулова также показала видео, на котором Катюша будто обиделась на кипера Игоря, который смог забраться выше нее по брусьям.

«Катюшке не нравится, когда кое-кто залезает выше нее. И сразу же начинает обижаться. Но это выглядит так мило!» — подписала ролик директор столичного зоопарка.

Пользователи Сети обратили внимание на то, какой особенный контакт у Катюши с Игорем, и заявили, что она не может на него обижаться.

«Катя если и обижается, то только в шутку! У них с дядей Игорем же особенный контакт», «Они так любят друг друга! Какие могут быть обиды?!», «Милота», — прокомментировали они.

