Почему не работает WhatsApp 6 января: где сбои в РФ, когда заблокируют

Почему не работает WhatsApp 6 января: где сбои в РФ, когда заблокируют

Сегодня, 6 января, россияне столкнулись с массовым сбоем в работе WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Что об этом известно, в чем причины?

Где в России не работает WhatsApp 6 января

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», во вторник, 6 января, пользователи WhatsApp столкнулись с некорректной работой приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на отсутствие оповещений, сбои при отправке сообщений, загрузке фото, видео и совершении звонков, а также на полное отсутствие доступа к мессенджеру.

Порядка 40% сообщений о сбоях в работе WhatsApp 6 января приходятся на Москву, 20% — на Ростовскую, Ярославскую и Свердловскую области.

Почему не работает WhatsApp 6 января

Роскомнадзор последовательно вводит ограничения на работу WhatsApp из-за нарушений российского законодательства. Меры принимают поэтапно, чтобы люди успели перейти на другие приложения. Ведомство советует выбирать российские мессенджеры.

Президент России Владимир Путин заявил, что главная проблема работы зарубежных мессенджеров в стране заключается в соблюдении российского законодательства.

«В отношении Telegram и других мессенджеров проблема только в одном — в соблюдении российских законов. И проблема этих мессенджеров заключалась в том, что политическое руководство их стран не давало им возможности соблюдать наши законы, накладывая определенные ограничения. Этим и были вызваны соответствующие действия по замедлению, по скоростям и так далее. Нужно ли было это делать? Конечно», — уточнил он в ходе прямой линии.

Также триггером для ускорения крайних мер в отношении мессенджера стал факт утечки дипломатических переговоров, заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Госдумы Антон Горелкин.

«Был сделан вывод: владельцы мессенджера не только закрывают глаза на его использование в противоправных целях, но и сами в этом активно участвуют. Публично компания никак не отреагировала на заявление Роскомнадзора», — отметил парламентарий.

Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Когда будет заблокирован WhatsApp в России

В Роскомнадзоре предупредили, что в случае если требования российского законодательства так и не будут выполнены администрацией WhatsApp, мессенджер будет полностью заблокирован.

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с NEWS.ru предположил, что на блокировку WhatsApp уйдет около двух месяцев после наступления 2026 года.

Можно ли улучшить работу WhatsApp

В Сети появились сообщения, что смена языка интерфейса в смартфоне может «разблокировать» WhatsApp, однако директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров заверил, что это фейк.

«Блокировка работает на уровне сетевой инфраструктуры, и локальные настройки приложения на нее не влияют», — объяснил он.

На фоне сбоев WhatsApp в мессенджере появилась новая мошенническая схема, где злоумышленники представляются сотрудниками, которые предлагают установить обновления или верифицировать аккаунт. Как сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин, злоумышленники используют страх пользователей потерять возможность общаться и доступ к своим данным.

«На практике это приводит к краже аккаунтов, доступу к контактам, а в ряде случаев — к прямым финансовым потерям», — заявил депутат.

Читайте также:

Лютые морозы и дубак до -30? Погода в Москве в начале февраля: чего ждать

Алкоголь, возвращение в кино, смерть Качалиной: как живет Михаил Ефремов

Тайная семья, слова об эмиграции, новые фильмы: как живет Максим Аверин