Эксперт развеял один миф о блокировке WhatsApp Бедеров: смена языка интерфейса не поможет использовать WhatsApp в России

Смена языка интерфейса в смартфоне не является способом обхода блокировки мессенджера WhatsApp, заявил изданию «Газета.Ru» директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров. По его словам, регулирующие органы ограничивают доступ к серверам мессенджера на уровне интернет-провайдеров.

Слух о том, что смена языка интерфейса может обойти блокировку WhatsApp, — это фейк, не имеющий технического обоснования. Блокировка работает на уровне сетевой инфраструктуры, и локальные настройки приложения на нее не влияют, — сказано в сообщении.

Эксперт также предупредил о росте активности киберпреступников на фоне блокировки. Они распространяют фишинговые ссылки под видом сервисов для обхода ограничений.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев призвал россиян не переживать из-за возможной блокировки WhatsApp на территории страны. В качестве аргумента он привел пример Китая, где мессенджер давно запрещен.

До этого Роскомнадзор предупредил о возможной полной блокировке WhatsApp на территории России из-за невыполнения требований законодательства. По данным ведомства, мессенджер используется для организации терактов и мошенничества. В Роскомнадзоре также отметили, что ограничения вводятся последовательно, и посоветовали пользователям переходить на национальные сервисы.