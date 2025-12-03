Лебедев призвал россиян не переживать из-за блокировки WhatsApp

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев в своем блоге в соцсети «ВКонтакте» призвал россиян не переживать из-за возможной блокировки мессенджера WhatsApp на территории страны. В качестве аргумента он привел пример Китая, где WhatsApp давно запрещен.

Они вообще не переживают на эту тему. Точно так же и нам не надо переживать на эту тему, — сказал Лебедев.

В своем обращении блогер указал, что корпорация Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), владеющая WhatsApp, игнорирует российское законодательство и не идет на контакт с государственными органами. Дизайнер считает, что по этим причинам Россия должна добиться полной блокировки мессенджера.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что иностранный мессенджер может быть полностью заблокирован в России. Мера обусловлена невыполнением требований законодательства со стороны владельцев WhatsApp, уточнили в ведомстве. Пользователям посоветовали переходить на российские аналоги.

Как считает зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, WhatsApp может быть заблокирован в России в течение полугода. По его мнению, данное решение не окажет никакого влияния на россиян, учитывая судьбу аналогичных платформ.