10 декабря 2025 в 20:20

«Абсолютно по-хамски»: Артемий Лебедев высказался о поведении США

Блогер Лебедев: США много лет навязывали свою волю другим странам

Артемий Лебедев Артемий Лебедев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
США много лет навязывали свою волю другим странам, заявил блогер и дизайнер Артемий Лебедев на своей странице во «ВКонтакте». По его мнению, это было «хамское поведение», которое не устраивало Москву.

Американцы много-много лет вели себя абсолютно по-хамски, считали, что они могут говорить, как надо жить, что надо делать, такое государство-полицейский, — сказал блогер.

По убеждению Лебедева, в отличие от США, отношения России с дружественными странами строятся на принципах уважения и взаимопонимания. Москва не пытается навязывать другим народам собственную культуру или образ жизни, стремясь к равноправному сотрудничеству и партнерству.

Ранее Лебедев заявил, что мировая пресса похожа на мафию. По его мнению, большое влияние на это «организованное преступное сообщество» оказывает Израиль, так как государство финансирует медиапроекты. Блогер обратил внимание, что мировая пресса почти не публиковала негативных материалов о действиях израильской армии в военном конфликте с Палестиной.

Артемий Лебедев
Россия
США
хамство
