31 декабря 2025 в 11:42

Захарова обратилась к россиянам с пожеланиями перед Новым годом

Захарова пожелала россиянам встретить Новый год на красном коне

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik пожелала россиянам встретить 2026 год на «красном коне» в духе картины Кузьмы Петрова-Водкина. Она также пожелала соотечественникам наполнить жизнь любовью, которая придает всему глубокий смысл.

Встретить Новый год на красном коне. Вот не огненная лошадь, а красный конь. Вот знаете, такой, как у Петрова-Водкина. Помните «Купание красного коня»? Вот такой отрок, который сидит на красном коне. Сочная картина, ярчайшее произведение, символическое, — сказала Захарова.

Дипломат также пожелала здоровья, сил, терпения и веры. Она отметила, что без любви любое сострадание и сопереживание могут превратиться в рабское состояние.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился своими надеждами на будущее, которые, по его словам, совпадают с желаниями большинства россиян. Отвечая на вопрос о планах на 2026 год, Песков выразил желание видеть мир и успех. В завершение представитель Кремля отметил, что «больше ничего и не нужно».

