14 февраля 2026 в 08:08

«Пусть свет Христа озаряет путь»: открытки на Сретение Господне

Подборка открыток на Сретение Господне Подборка открыток на Сретение Господне Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
15 февраля православный мир справляет праздник Сретения Господня. Это одно из двунадесятых церковных торжеств. Оно посвящено встрече ветхозаветного праведника Симеона с Младенцем Христом и Богоматерью. Поздравьте близких прямо сейчас, отправив им бесплатные открытки со Сретением Господним!

Открытки со Сретением Господним — 15 февраля

Надеемся, вам понравилась наша подборка бесплатных открыток и картинок для поздравления с праздником Сретения Господня. Отправьте их в любом мессенджере или социальных сетях, порадуйте близких теплыми словами прямо сейчас!

Открытки со Сретением Господним — 15 февраля Открытки со Сретением Господним — 15 февраля Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Открытки со Сретением Господним Открытки со Сретением Господним Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Открытка на Сретение Господне Открытка на Сретение Господне Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Открытка на Сретение Господне онлайн Открытка на Сретение Господне онлайн Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Открытка на Сретение Господне скачать Открытка на Сретение Господне скачать Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Открытка на Сретение Господне 15 февраля Открытка на Сретение Господне 15 февраля Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Открытка на Сретение Господне бесплатно Открытка на Сретение Господне бесплатно Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Бесплатная открытка на Сретение Господне Бесплатная открытка на Сретение Господне Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Поздравительная картинка на Сретение Господне Поздравительная картинка на Сретение Господне Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Картинка с пожеланиями на Сретение Господне Картинка с пожеланиями на Сретение Господне Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Поздравительная открытка на Сретение Господне Поздравительная открытка на Сретение Господне Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Поздравительная открытка на Сретение Господне 15 февраля Поздравительная открытка на Сретение Господне 15 февраля Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Бесплатная поздравительная открытка на Сретение Господне Бесплатная поздравительная открытка на Сретение Господне Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Картинка с поздравлениями на Сретение Господне Картинка с поздравлениями на Сретение Господне Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Картинка с поздравлениями на Сретение Господне 15 февраля бесплатно Картинка с поздравлениями на Сретение Господне 15 февраля бесплатно Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
