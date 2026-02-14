«Пусть свет Христа озаряет путь»: открытки на Сретение Господне

15 февраля православный мир справляет праздник Сретения Господня. Это одно из двунадесятых церковных торжеств. Оно посвящено встрече ветхозаветного праведника Симеона с Младенцем Христом и Богоматерью. Поздравьте близких прямо сейчас, отправив им бесплатные открытки со Сретением Господним!

Открытки со Сретением Господним — 15 февраля

Надеемся, вам понравилась наша подборка бесплатных открыток и картинок для поздравления с праздником Сретения Господня. Отправьте их в любом мессенджере или социальных сетях, порадуйте близких теплыми словами прямо сейчас!

Открытки со Сретением Господним — 15 февраля Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Открытки со Сретением Господним Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Открытка на Сретение Господне Фото: Иллюстрация NEWS.ru

