Открытки на старый Новый год: простые пожелания от души и сердца

Старый Новый год — это добрая традиция, которая дарит нам еще один повод собраться за семейным столом. В ночь с 13 на 14 января можно неспешно поговорить с близкими, вспомнить теплые моменты и загадать новые желания в уютной домашней атмосфере.
Желаю, чтобы твой стол всегда был богатым и щедрым
Желаю тебе встречать каждый день с радостью и верой
Желаю, чтобы каждая встреча с родными была радостной
Пусть этот праздник принесет тебе добрые воспоминания
Пусть традиции твоей семьи живут и крепнут с годами
Желаю тебе хранить в сердце самые светлые моменты жизни
Пусть дом твой будет полон смеха и теплых разговоров
Пусть этот вечер станет началом новых счастливых дней
Пусть семейные посиделки наполнят твою душу счастьем
Желаю тебе найти время для душевного отдыха и тишины
Пусть старый год оставит лишь хорошие воспоминания
Желаю, чтобы близкие люди всегда были рядом с тобой
Пусть старые добрые традиции согревают твое сердце
Пусть этот вечер подарит тебе покой и душевное тепло
Желаю, чтобы в твоем доме всегда было уютно и светло
Отметьте старый Новый год в кругу самых дорогих вам людей. И отправьте им 13 января любую из этих открыток бесплатно в MAX, WhatsApp или Telegram в качестве поздравления и теплого пожелания!