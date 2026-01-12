Открытки на старый Новый год: простые пожелания от души и сердца

Старый Новый год — это добрая традиция, которая дарит нам еще один повод собраться за семейным столом. В ночь с 13 на 14 января можно неспешно поговорить с близкими, вспомнить теплые моменты и загадать новые желания в уютной домашней атмосфере.

Желаю, чтобы твой стол всегда был богатым и щедрым Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Желаю тебе встречать каждый день с радостью и верой Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Желаю, чтобы каждая встреча с родными была радостной Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Пусть этот праздник принесет тебе добрые воспоминания Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Пусть традиции твоей семьи живут и крепнут с годами Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Желаю тебе хранить в сердце самые светлые моменты жизни Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Пусть дом твой будет полон смеха и теплых разговоров Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Пусть этот вечер станет началом новых счастливых дней Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Пусть семейные посиделки наполнят твою душу счастьем Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Желаю тебе найти время для душевного отдыха и тишины Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Пусть старый год оставит лишь хорошие воспоминания Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Желаю, чтобы близкие люди всегда были рядом с тобой Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Пусть старые добрые традиции согревают твое сердце Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Пусть этот вечер подарит тебе покой и душевное тепло Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Желаю, чтобы в твоем доме всегда было уютно и светло Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Отметьте старый Новый год в кругу самых дорогих вам людей. И отправьте им 13 января любую из этих открыток бесплатно в MAX, WhatsApp или Telegram в качестве поздравления и теплого пожелания!