Появилась новая информация о ДТП с автобусом в Москве

Одного из пострадавших в аварии с экскурсионным автобусом в Москве доставили в больницу на вертолете санавиации, пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. По предварительным данным, пострадали восемь человек, включая двух детей. На месте ДТП на Калужском шоссе сейчас работают медики и правоохранители.

По предварительной информации, водителю одного из автомобилей стало плохо за рулем, из-за чего он столкнулся с экскурсионным автобусом, в котором находились дети. После удара автобус развернуло, и в него врезались еще несколько машин. Кроме того, среди попавших в аварию машин был микроавтобус с мигрантами.

Ранее в Кемеровской области произошла авария с участием легкового автомобиля и грузовика. В результате ДТП погибли три человека, среди которых была трехмесячная девочка. Происшествие случилось на трассе «Обход города Мариинска» Р-255 «Сибирь». По предварительным данным, водитель легкового автомобиля при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.