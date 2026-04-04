Американские вертолеты попали под новый удар при поиске сбитого F-15 NBC: Иран атаковал два американских вертолета во время поисков сбитого F-15

Два американских вертолета попали под обстрел иранских военных, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник. Воздушные суда участвовали в поисково-спасательной операции после крушения истребителя F-15.

Один из вертолетов был серьезно подбит. Однако он смог покинуть воздушное пространство Ирана и благополучно приземлиться. Второй также избежал крушения.

Все военнослужащие находятся в безопасности, — добавили журналисты.

По данным The Washington Post, вертолеты искали истребитель-бомбардировщик F-15E с двумя членами экипажа. Пока судно не найдено, но ряд источников считает, что иранские военные могли взять в плен катапультировавшегося пилота. Инцидент произошел на фоне продолжающегося конфликта между США, Израилем и Ираном.

Ранее сообщалось, что в районе Ормузского пролива потерпел крушение американский штурмовик A-10 Warthog. Как информировало издание The New York Times, пилот был спасен. Инцидент произошел примерно в то же время, когда над Ираном был сбит истребитель F-15E с двумя членами экипажа. Иранское командование подтвердило факт крушения. Воздушное пространство Персидского залива остается зоной повышенной опасности.