Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 апреля 2026 в 00:56

Американские вертолеты попали под новый удар при поиске сбитого F-15

NBC: Иран атаковал два американских вертолета во время поисков сбитого F-15

Истребитель F-15E Истребитель F-15E Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Два американских вертолета попали под обстрел иранских военных, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник. Воздушные суда участвовали в поисково-спасательной операции после крушения истребителя F-15.

Один из вертолетов был серьезно подбит. Однако он смог покинуть воздушное пространство Ирана и благополучно приземлиться. Второй также избежал крушения.

Все военнослужащие находятся в безопасности, — добавили журналисты.

По данным The Washington Post, вертолеты искали истребитель-бомбардировщик F-15E с двумя членами экипажа. Пока судно не найдено, но ряд источников считает, что иранские военные могли взять в плен катапультировавшегося пилота. Инцидент произошел на фоне продолжающегося конфликта между США, Израилем и Ираном.

Ранее сообщалось, что в районе Ормузского пролива потерпел крушение американский штурмовик A-10 Warthog. Как информировало издание The New York Times, пилот был спасен. Инцидент произошел примерно в то же время, когда над Ираном был сбит истребитель F-15E с двумя членами экипажа. Иранское командование подтвердило факт крушения. Воздушное пространство Персидского залива остается зоной повышенной опасности.

Мир
Иран
крушение самолета
вертолеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.