30 декабря 2025 в 11:10

Песков поделился ожиданиями от 2026 года

Песков заявил, что ожидает от 2026 года мира и успеха

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что его чаяния совпадают с желаниями большинства граждан страны. Отвечая на вопрос журналиста Александра Юнашева о надеждах на 2026 год, он сообщил, что хочет мира и успехов.

Ждем мира, ждем успехов, ждем процветания, ждем здоровья. Больше ничего не ждем. Больше ничего и не надо, — добавил представитель Кремля.

Ожиданиями от грядущего года также поделился глава Ростеха Сергей Чемезов. Он заявил, что ждет победы. Он добавил, что, помимо этого еще желает иметь возможность уйти в отпуск, чего не случалось уже три года.

Ранее пресс-секретарь президента поздравил журналистов кремлевского пула и руководителей СМИ с наступающим Новым годом, разослав им открытки. В своем поздравлении представитель Кремля сделал акцент на динамике уходящего года, отметив, что время «ускорилось и уплотнилось» так, как никогда раньше.

До этого Песков рассказал прессе, как собирается провести Новый год и 1 января. По его словам, он решительно намерен выспаться, но даже в праздники продолжит «мониторить ситуацию».

