29 декабря 2025 в 18:13

«Время ускорилось»: Песков обратился к журналистам в новогодней открытке

Песков поздравил прессу с наступающим 2026 годом своеобразной открыткой

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Стало известно содержание праздничной открытки, которую пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков направил журналистам кремлевского пула и руководителям СМИ, в ней он отметил скоротечность времени. В своем поздравлении представитель Кремля сделал акцент на динамике уходящего года, отметив, что время «ускорилось и уплотнилось» так, как никогда раньше, пишет ТАСС.

Время ускорилось и уплотнилось так, как никогда не было раньше! Живите, творите, будьте счастливы и побеждайте каждый день! С наступающим Новым годом!гласит текст открытки.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом Александром Юнашевым заявил, что на 1 января планирует выспаться. Также он отметил, что даже в этот праздничный день будет продолжать «мониторить ситуацию».

До этого президент России Владимир Путин исполнил мечту 11-летней девочки из Красноярского края, которая хотела щенка. Новогодний подарок школьнице передал глава округа Роман Куйчик. Бежевого мопса назвали Голди. Мария пообещала заботиться о питомце, выгуливать его и дрессировать и поблагодарила президента за то, что он исполнил давнюю мечту.

