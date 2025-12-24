Путин исполнил новогоднее желание школьницы из Красноярского края Школьница из Красноярского края получила в подарок от Путина щенка

Президент России Владимир Путин подарил 11-летней девочке из Красноярского края щенка, сообщает региональное правительство. Новогодний подарок школьнице передал глава округа Роман Куйчик. Бежевого мопса назвали Голди. Мария пообещала заботиться о питомце, выгуливать его и дрессировать и поблагодарила Путина за то, что он исполнил давнюю мечту.

Маша из поселка Ойский Ермаковского округа втайне от родителей отправила письмо на адрес приемной главы государства в Москве. В нем она рассказала, что очень любит собак и мечтает о своей, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин вручил Путину подарок от 177-го полка морской пехоты, освобождавшего Курскую область Российский лидер получил в дар флаг формирования. Глава региона также рассказал, что военнослужащие полка участвовали в освобождении Бердянска.

До этого президент США Дональд Трамп подарил своему коллеге из Южной Кореи Ли Чжэ Мену золотой ключ от Белого дома. Американский лидер также получил ценный подарок от южнокорейской стороны.