Россиян призвали не дарить щенков на Новый год без предупреждения Кинолог Голубев призвал отказаться от идеи дарения щенка на Новый год

Дарить щенка на Новый год без предупреждения — не самая лучшая идея, такое мнение высказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, которые приводит ТАСС, есть большой риск, что в конечном итоге такое животное окажется в приюте или вовсе на улице. Кинолог напомнил, что собака — это не игрушка, а живое существо.

Все эти милые трогательные видео, как людям внезапно дарят подарочную коробку, внутри которой оказывается щенок, у кинологов лично вызывают лишь опасения. Опасения, что собака в этом доме появилась в качестве сиюминутного желания и вскоре окажется в приюте. В худшем — на улице, — отметил Голубев.

Он также предупредил, что содержание собаки на протяжении всей ее жизни требует немалых расходов. По словам Голубева, нельзя быть уверенным, что получатель подарка готов к таким тратам.

