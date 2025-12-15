Новый год-2026
15 декабря 2025 в 09:28

Россиян призвали не дарить щенков на Новый год без предупреждения

Кинолог Голубев призвал отказаться от идеи дарения щенка на Новый год

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Дарить щенка на Новый год без предупреждения — не самая лучшая идея, такое мнение высказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, которые приводит ТАСС, есть большой риск, что в конечном итоге такое животное окажется в приюте или вовсе на улице. Кинолог напомнил, что собака — это не игрушка, а живое существо.

Все эти милые трогательные видео, как людям внезапно дарят подарочную коробку, внутри которой оказывается щенок, у кинологов лично вызывают лишь опасения. Опасения, что собака в этом доме появилась в качестве сиюминутного желания и вскоре окажется в приюте. В худшем — на улице, — отметил Голубев.

Он также предупредил, что содержание собаки на протяжении всей ее жизни требует немалых расходов. По словам Голубева, нельзя быть уверенным, что получатель подарка готов к таким тратам.

Ранее Голубев рассказал, что собаки могут есть снег во время прогулок из-за проблем с желудком. При этом он отметил, что такое поведение также может быть просто игрой.

