Хаменеи предупредил Трампа о судьбе высокомерных правителей

Президента США Дональда Трампа постигнет участь свергнутых тиранов прошлого, подобных последнему иранскому шаху Мохаммаду Резе Пехлеви, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, критикуя политику США в отношении республики. В своем выступлении перед народом, транслировавшемся гостелерадиокомпанией, он заявил, что глава Белого дома, восседающий с высокомерием, также будет низвергнут.

И тот, что с высокомерием и спесью восседает там и судит весь мир, пусть тоже знает: тираны и гордецы мира сего, подобные фараону, [древнему царю] Нимроду, Реза-хану [Пехлеви, основателю последней шахской династии Ирана], Мохаммаду Резе [Пехлеви, последнему иранскому шаху], были низвергнуты, находясь на пике своего высокомерия. И он тоже будет низвергнут, — сказал аятолла.

Ранее Хаменеи заявил, что Соединенные Штаты заинтересованы в разжигании беспорядков на территории республики. По его словам, часть демонстрантов действует, угождая американскому президенту, вплоть до поджога мусорных контейнеров ради его одобрения.

Кроме того, посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил о готовности республики к переговорам с Соединенными Штатами. Дипломат подчеркнул, что Тегеран действует согласно международным договорам и намерен придерживаться положений ДНЯО.