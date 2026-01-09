Атака США на Венесуэлу
09 января 2026 в 16:47

Российский чиновник погиб из-за отчаянной любви к охоте

Экс-мэр Калининграда Евгений Любивый погиб во время охоты

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Скончался бывший глава Калининграда и депутат городского Совета седьмого созыва Евгений Любивый, сообщил председатель горсовета Олег Аминов в своем Telegram-канале. По предварительным данным, он мог умереть на охоте в Курганской области.

К сожалению, пока только есть информация о трагическом случае на охоте в Курганской области. Другой информации пока нет, потому что это в другом городе. И супруга, понятно, в трауре, — отметил Аминов.

РБК сообщил, что Любивый мог задохнуться в лабазе, где находилась работающая горелка. У него осталась семья — сын и дочь.

Любивый родился в 1974 году, был врачом и доктором медицинских наук. В разные годы занимал руководящие должности в медицинских учреждениях региона. В 2021 году он был избран депутатом городского Совета по округу № 13. Любивый занял пост главы городского округа «Город Калининград» после выборов в октябре 2021 года.

Ранее сообщалось, что Любивого задержали пограничники в национальном парке «Куршская коса». По данным СМИ, экс-мэр находился на пассажирском сиденье Toyota Land Cruiser, водитель которого пытался скрыться от инспекторов нацпарка. В машине обнаружили ружье.

