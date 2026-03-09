Зимняя Олимпиада — 2026
Весенняя охота — 2026: сроки открытия по регионам и виды дичи

Весенняя охота — 2026: сроки открытия по регионам и виды дичи
Весна для охотников — короткий, но очень насыщенный период. Именно в это время разрешена добыча отдельных видов птицы и зверя, однако сроки строго ограничены. Чтобы не нарушить закон и успеть получить желанный трофей, важно заранее изучить сроки открытия весенней охоты в 2026 году, а также особенности сезона в разных регионах нашей страны.

Разберем, когда можно охотиться весной в разных регионах России, какие виды дичи разрешены и какие правила действуют в сезоне.

Общие правила весенней охоты: продолжительность сезона (не более 10 дней)

Основные нормы регулируются Правилами охоты, утвержденными приказом Минприроды России № 477 от 24.07.2020. Главный принцип весеннего сезона — его краткость. Закон устанавливает жесткие ограничения.

Основные правила:

  • продолжительность весенней охоты — не более 10 календарных дней в каждом регионе;

  • сроки определяют региональные власти на основе миграции птиц и погодных условий;

  • разрешена добыча ограниченного перечня видов;

  • охота проводится только в установленные сроки и на определенных территориях;

  • обязательны разрешение на добычу и охотничий билет.

Именно поэтому с начала этого года охотники ищут информацию о конкретных сроках открытия весенней охоты в 2026 году, поскольку календарь меняется в зависимости от климатической зоны.

Весенняя охота — 2026: сроки открытия по регионам и виды дичи

Сроки весенней охоты — 2026 по регионам

В большинстве регионов России действуют следующие ориентировочные периоды открытия.

  • Южные регионы (Ростовская область, Краснодарский край, Ставрополье) — середина марта.

  • Центральная Россия (Тверская, Ярославская, Владимирская области) — конец марта или начало апреля.

  • Северо-Запад (Карелия, Архангельская область) — апрель.

  • Сибирь и Дальний Восток — конец апреля или май.

Такая градация связана с миграцией птиц: чем севернее регион, тем позже начинается сезон. Поэтому сроки весенней охоты — 2026 по регионам в каждом субъекте утверждаются отдельным приказом губернатора или Министерства природных ресурсов (таблица может быть размещена например на портале Охотнадзора конкретного региона РФ).

Охота на селезня с подсадной уткой: сроки и особенности

Самая популярная весенняя добыча — селезень. По правилам охоты добывать можно только самцов, чтобы не снижать численность популяции.

Основные особенности:

  • применяется подсадная утка или манок;

  • охота проводится из укрытия или шалаша;

  • стрелять разрешено только по селезню;

  • использование лодок или активного преследования запрещено.

Во многих регионах охота на селезня и ее сроки по конкретным областям отличается от сроков другой дичи. Обычно выделяют два варианта:

  • с подсадной уткой — до 30 дней, но только в специально определенных угодьях;

  • обычная весенняя охота — до 10 дней.

Именно поэтому охотники внимательно отслеживают даты охоты на селезня, ее актуальные сроки по разным областям страны, чтобы не пропустить разрешенный период.

Интересный факт: селезни активно реагируют на голос подсадной утки в марте и апреле из-за брачного поведения. Самец может подлететь даже с расстояния нескольких сотен метров.

Охота на селезня

Почему весной разрешена добыча только селезней

Весной разрешена охота только на селезней, тогда как добыча уток запрещена. Это связано с биологией размножения водоплавающих птиц.

У большинства видов уток одна самка способна вывести полноценную кладку даже при отсутствии самца. После спаривания селезень не участвует в высиживании яиц и воспитании выводка. Поэтому добыча самцов практически не влияет на численность популяции.

Именно по этой причине в Правилах охоты (приказ Минприроды РФ № 477 от 24.07.2020) закреплено требование стрелять весной только по селезням.

Охота на гуся: южные регионы стартуют первыми

Гусь — один из самых желанных весенних трофеев. Его миграция идет с юга на север, поэтому календарь открытия сильно зависит от региона. Если изучать календарь охоты на гуся весной-2026, то можно увидеть четкую последовательность. Обычно сезон выглядит так:

  • юг России — с середины марта;

  • центральная часть страны — конец марта — начало апреля;

  • север и Сибирь — апрель.

В охоте используются:

  • профили и чучела;

  • манки;

  • укрытия и скрадки.

При этом действуют ограничения:

  • запрещена стрельба по стаям вне охотугодий;

  • нельзя применять электронные манки;

  • запрещена добыча редких видов гусей.

Поэтому календарь охоты на гуся весной 2026 года важно проверять заранее — сроки могут отличаться даже в соседних областях.

Интересный факт: весной гуси летят значительно быстрее, чем осенью, потому что стремятся успеть к периоду гнездования. Поэтому охотники часто наблюдают их перелеты на большой высоте.

Почему гуси весной летят быстрее, чем осенью

Весной гуси совершают миграцию в режиме максимальной скорости. Их задача — как можно быстрее вернуться в северные районы гнездования. Орнитологи отмечают, что во время весеннего перелета птицы делают меньше остановок, чем осенью. Это связано с тем, что успешность размножения напрямую зависит от раннего занятия гнездовой территории. По этой причине охота на гуся весной часто происходит в короткие периоды интенсивного пролета.

Охота на медведя

Охота на медведя: с 21 марта в Сибири, на Урале, в центре

Весенняя добыча бурого медведя регулируется теми же правилами охоты. Охота на медведя весной и даты ее открытия обычно приходятся на период с 21 марта по 10 июня. Однако реальные сроки устанавливаются регионами. Наиболее ранние открытия возможны:

  • в Сибири;

  • на Урале;

  • в Центральной части России.

Весной медведя добывают:

  • на приваде;

  • на овсах;

  • на переходах после выхода из берлоги.

Важно помнить: после зимней спячки зверь ослаблен, но может быть особенно агрессивным. Поэтому охота требует опыта и строгого соблюдения техники безопасности.

Охота на вальдшнепа, тетерева, глухаря: региональные нюансы

Еще одна традиция весеннего сезона — охота на боровую дичь. Чаще всего разрешается добыча:

  • вальдшнепа на вечерней тяге;

  • тетерева на току;

  • глухаря на току.

Однако правила весенней охоты — 2026 ограничивают способы добычи. Основные требования:

  • охота только в период токования;

  • запрещена стрельба по самкам;

  • нельзя использовать транспорт для преследования;

  • охота проводится в пределах установленных сроков региона.

Поэтому охотники регулярно проверяют сроки открытия сезона и уточняют, когда можно охотиться весной и в каких в регионах России, чтобы не нарушить правила.

Где смотреть точные даты: региональные органы Охотнадзора

Точные даты утверждаются ежегодно на уровне субъектов РФ. Официальные источники:

  • региональные министерства природных ресурсов;

  • комитеты охотничьего хозяйства;

  • Охотнадзор субъектов РФ;

  • сайты региональных правительств.

Именно там публикуются:

  • сроки открытия весеннего сезона охоты;

  • охота на селезня и ее сроки по всем областям и краям России;

  • календарь охоты на гуся весной-2026;

  • ограничения и квоты.

Весенний сезон короткий, но дает возможность добыть сразу несколько видов дичи: селезня, гуся, боровую птицу и даже медведя. Главное — внимательно изучить правила весенней охоты — 2026, проверить, когда точно можно охотиться весной в разных регионах России и следить за региональными приказами.

Ранее мы рассказывали, какие весенние работы нужно провести на даче или в саду.

