Весенняя охота — 2026: сроки открытия по регионам и виды дичи

Весна для охотников — короткий, но очень насыщенный период. Именно в это время разрешена добыча отдельных видов птицы и зверя, однако сроки строго ограничены. Чтобы не нарушить закон и успеть получить желанный трофей, важно заранее изучить сроки открытия весенней охоты в 2026 году, а также особенности сезона в разных регионах нашей страны.
Разберем, когда можно охотиться весной в разных регионах России, какие виды дичи разрешены и какие правила действуют в сезоне.
Общие правила весенней охоты: продолжительность сезона (не более 10 дней)
Основные нормы регулируются Правилами охоты, утвержденными приказом Минприроды России № 477 от 24.07.2020. Главный принцип весеннего сезона — его краткость. Закон устанавливает жесткие ограничения.
Основные правила:
продолжительность весенней охоты — не более 10 календарных дней в каждом регионе;
сроки определяют региональные власти на основе миграции птиц и погодных условий;
разрешена добыча ограниченного перечня видов;
охота проводится только в установленные сроки и на определенных территориях;
обязательны разрешение на добычу и охотничий билет.
Именно поэтому с начала этого года охотники ищут информацию о конкретных сроках открытия весенней охоты в 2026 году, поскольку календарь меняется в зависимости от климатической зоны.
Сроки весенней охоты — 2026 по регионам
В большинстве регионов России действуют следующие ориентировочные периоды открытия.
Южные регионы (Ростовская область, Краснодарский край, Ставрополье) — середина марта.
Центральная Россия (Тверская, Ярославская, Владимирская области) — конец марта или начало апреля.
Северо-Запад (Карелия, Архангельская область) — апрель.
Сибирь и Дальний Восток — конец апреля или май.
Такая градация связана с миграцией птиц: чем севернее регион, тем позже начинается сезон. Поэтому сроки весенней охоты — 2026 по регионам в каждом субъекте утверждаются отдельным приказом губернатора или Министерства природных ресурсов (таблица может быть размещена например на портале Охотнадзора конкретного региона РФ).
Охота на селезня с подсадной уткой: сроки и особенности
Самая популярная весенняя добыча — селезень. По правилам охоты добывать можно только самцов, чтобы не снижать численность популяции.
Основные особенности:
применяется подсадная утка или манок;
охота проводится из укрытия или шалаша;
стрелять разрешено только по селезню;
использование лодок или активного преследования запрещено.
Во многих регионах охота на селезня и ее сроки по конкретным областям отличается от сроков другой дичи. Обычно выделяют два варианта:
с подсадной уткой — до 30 дней, но только в специально определенных угодьях;
обычная весенняя охота — до 10 дней.
Именно поэтому охотники внимательно отслеживают даты охоты на селезня, ее актуальные сроки по разным областям страны, чтобы не пропустить разрешенный период.
Интересный факт: селезни активно реагируют на голос подсадной утки в марте и апреле из-за брачного поведения. Самец может подлететь даже с расстояния нескольких сотен метров.
Почему весной разрешена добыча только селезней
Весной разрешена охота только на селезней, тогда как добыча уток запрещена. Это связано с биологией размножения водоплавающих птиц.
У большинства видов уток одна самка способна вывести полноценную кладку даже при отсутствии самца. После спаривания селезень не участвует в высиживании яиц и воспитании выводка. Поэтому добыча самцов практически не влияет на численность популяции.
Именно по этой причине в Правилах охоты (приказ Минприроды РФ № 477 от 24.07.2020) закреплено требование стрелять весной только по селезням.
Охота на гуся: южные регионы стартуют первыми
Гусь — один из самых желанных весенних трофеев. Его миграция идет с юга на север, поэтому календарь открытия сильно зависит от региона. Если изучать календарь охоты на гуся весной-2026, то можно увидеть четкую последовательность. Обычно сезон выглядит так:
юг России — с середины марта;
центральная часть страны — конец марта — начало апреля;
север и Сибирь — апрель.
В охоте используются:
профили и чучела;
манки;
укрытия и скрадки.
При этом действуют ограничения:
запрещена стрельба по стаям вне охотугодий;
нельзя применять электронные манки;
запрещена добыча редких видов гусей.
Поэтому календарь охоты на гуся весной 2026 года важно проверять заранее — сроки могут отличаться даже в соседних областях.
Интересный факт: весной гуси летят значительно быстрее, чем осенью, потому что стремятся успеть к периоду гнездования. Поэтому охотники часто наблюдают их перелеты на большой высоте.
Почему гуси весной летят быстрее, чем осенью
Весной гуси совершают миграцию в режиме максимальной скорости. Их задача — как можно быстрее вернуться в северные районы гнездования. Орнитологи отмечают, что во время весеннего перелета птицы делают меньше остановок, чем осенью. Это связано с тем, что успешность размножения напрямую зависит от раннего занятия гнездовой территории. По этой причине охота на гуся весной часто происходит в короткие периоды интенсивного пролета.
Охота на медведя: с 21 марта в Сибири, на Урале, в центре
Весенняя добыча бурого медведя регулируется теми же правилами охоты. Охота на медведя весной и даты ее открытия обычно приходятся на период с 21 марта по 10 июня. Однако реальные сроки устанавливаются регионами. Наиболее ранние открытия возможны:
в Сибири;
на Урале;
в Центральной части России.
Весной медведя добывают:
на приваде;
на овсах;
на переходах после выхода из берлоги.
Важно помнить: после зимней спячки зверь ослаблен, но может быть особенно агрессивным. Поэтому охота требует опыта и строгого соблюдения техники безопасности.
Охота на вальдшнепа, тетерева, глухаря: региональные нюансы
Еще одна традиция весеннего сезона — охота на боровую дичь. Чаще всего разрешается добыча:
вальдшнепа на вечерней тяге;
тетерева на току;
глухаря на току.
Однако правила весенней охоты — 2026 ограничивают способы добычи. Основные требования:
охота только в период токования;
запрещена стрельба по самкам;
нельзя использовать транспорт для преследования;
охота проводится в пределах установленных сроков региона.
Поэтому охотники регулярно проверяют сроки открытия сезона и уточняют, когда можно охотиться весной и в каких в регионах России, чтобы не нарушить правила.
Где смотреть точные даты: региональные органы Охотнадзора
Точные даты утверждаются ежегодно на уровне субъектов РФ. Официальные источники:
региональные министерства природных ресурсов;
комитеты охотничьего хозяйства;
Охотнадзор субъектов РФ;
сайты региональных правительств.
Именно там публикуются:
сроки открытия весеннего сезона охоты;
охота на селезня и ее сроки по всем областям и краям России;
календарь охоты на гуся весной-2026;
ограничения и квоты.
Весенний сезон короткий, но дает возможность добыть сразу несколько видов дичи: селезня, гуся, боровую птицу и даже медведя. Главное — внимательно изучить правила весенней охоты — 2026, проверить, когда точно можно охотиться весной в разных регионах России и следить за региональными приказами.
