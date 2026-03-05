Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 19:44

Календарь охотника на март 2026-го: кого, где и как можно добывать весной

Охота в марте 2026-го: календарь, сроки открытия и кого можно добывать Охота в марте 2026-го: календарь, сроки открытия и кого можно добывать Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Март — месяц, когда зимний сезон закрывается, а первые весенние открытия уже стучатся в дверь. Охота в марте 2026 года по календарю для промысловиков — это строгий баланс между тем, что уже запрещено, и тем, что вот-вот разрешат. Разберемся по пунктам: кого, где и когда можно добывать легально и когда возможна охота на медведя этой весной, а также сроки ее открытия — без них вам не получить, пожалуй, главный трофей охотника.

На кого разрешена охота весной

Март — переходный месяц. Зима официально закрыта, но весна еще не открыта в большинстве регионов. Тем не менее охота в марте 2026 года ведется — и весьма активно, особенно если следовать нашему календарю. На кого разрешена охота весной прямо сейчас, определяет региональное законодательство, однако федеральные нормы задают общую рамку.

В марте 2026 года охотиться законно можно на следующих животных:

  • волк — во многих регионах до 31 марта включительно;

  • бурый медведь — с 21 марта в ряде регионов Сибири, Урала и Центральной России;

  • гусь — с конца марта в южных и центральных регионах;

  • селезень — с 15 марта в ряде регионов (например, в Воронежской области);

  • шакал — до 31 марта во многих регионах.

На кого разрешена охота весной — вопрос, который требует обязательной сверки с региональным приказом об охоте: даты могут сдвигаться на несколько дней в зависимости от зоны угодий. На кого разрешена охота весной в вашем конкретном регионе, всегда уточняйте в местном охотдепартаменте.

Календарь охотника на март 2026-го: кого, где и как можно добывать весной Календарь охотника на март 2026-го: кого, где и как можно добывать весной Фото: Shutterstock/FOTODOM

Охота на пернатую дичь: гусь, селезень, куропатка — сроки по регионам

Весенняя охота на птицу — самая массовая. Она открывается с 1 марта и длится не более 10 календарных дней в каждом регионе — такое правило действует с 2021 года. Охота на селезня с подсадной уткой в марте разрешена раньше всего в южных регионах.

Примерные сроки по регионам на 2026 год:

  • Воронежская область: охота на селезня с подсадной уткой в марте из укрытий — с 15 марта по 15 апреля; гусь в южной зоне — с 28 марта по 6 апреля.

  • Калмыкия: исторически открывает охоту на селезня и гуся одной из первых — с первой половины марта.

  • Центральные регионы (Калужская, Орловская области): открытие — с последней субботы марта, 10 календарных дней.

  • Северные регионы (Архангельская область и др.): старт охоты на водоплавающую дичь — с начала мая.

  • Северная воронежская зона: гусь и селезень из скрадков — с 4 по 13 апреля 2026 года.

  • В Красноярском крае, Ненецком АО и Якутии: белая и тундряная куропатка — разрешена до 20 апреля.

Охота на гуся в марте по регионам ведется преимущественно из укрытий (скрадков) с использованием чучел, профилей или живых подсадных птиц. Электронные манки в ряде регионов по-прежнему запрещены — проверяйте местные правила.

  • Интересный факт. Гуси летят на север строго по одним и тем же маршрутам из года в год — биологи называют это традицией популяции. Птицы буквально передают молодым знание о маршруте через совместные перелеты, а не через инстинкт. Именно поэтому охотники, знающие конкретное поле или разлив, возвращаются туда десятилетиями.

Охота в марте 2026-го: календарь, сроки открытия и кого можно добывать Охота в марте 2026-го: календарь, сроки открытия и кого можно добывать Фото: Shutterstock/FOTODOM

Охота на медведя: с 21 марта в Сибири, на Урале и в центре России

Охота на медведя весной и сроки ее открытия в 2026 году — 21 марта. Именно с этой даты во многих регионах разрешен отстрел бурого медведя. Весенний сезон продолжается, как правило, до 10 июня — то есть охотник имеет почти три месяца на получение шикарного трофея.

Региональная картина выглядит так:

  • Сибирь, Урал, Центральная Россия (большинство регионов) — с 21 марта по 10 июня.

  • Республика Адыгея — с 21 марта по 30 мая.

  • Ряд регионов Дальнего Востока и Севера — с 10–20 апреля по 10 июня.

  • Иркутская, Томская области и некоторые другие — сроки сдвинуты на апрель.

Важно: весной запрещена добыча самок с приплодом текущего года — это прямое требование федеральных правил охоты. Нарушение влечет уголовную ответственность.

  • Интересный факт. Медведь, выходящий из берлоги весной, теряет до 40% массы тела за зиму. Именно поэтому он особенно агрессивен и непредсказуем в первые недели после выхода: это не злоба, а крайнее истощение и стресс от пробуждения. Опытные охотники-промысловики знают: апрельский медведь опаснее осеннего.

Охота на медведя: с 21 марта в Сибири, на Урале и в центре России Охота на медведя: с 21 марта в Сибири, на Урале и в центре России Фото: Shutterstock/FOTODOM

Волк: охота до 31 марта включительно

Волк в России относится к вредным хищникам, поэтому сезон его добычи самый длинный. В большинстве регионов охота на волка ведется с 1 августа по 31 марта. Это значит, что март — последний месяц, когда волк законно добывается в рамках основного охотничьего сезона.

Конкретные примеры того, до какого числа ведется охота на волка:

  • Нижегородская область: охота на серого хищника разрешена до 31 марта 2026 года, все остальные виды закрыты с 1 марта.

  • Ленинградская область: волк — с 1 августа по 31 марта.

  • Пермский край: дополнительный период охоты на волка — с 1 августа 2025-го по 31 марта 2026 года.

Для охоты на волка отдельная лицензия, как правило, не нужна — достаточно охотничьего билета и разрешения на добычу охотничьих ресурсов установленного образца. Однако в ряде регионов введены лимиты — уточняйте в региональном охотдепартаменте.

Северный олень: ограниченный сезон в северных регионах

Охота на дикого северного оленя в марте 2026 года в большинстве регионов уже закрыта. Основной сезон приходится на осень и начало зимы. Так, в Амурской области сезон завершился 31 января 2026 года.

Регионы, где олень добывался в зимне-весенний период:

  • Забайкальский край и Магаданская область — с 1 августа по 31 января.

  • Хабаровский край — с 1 августа по 10 января.

  • Чукотский АО — с 1 августа по 31 января.

  • Красноярский край — с 15 сентября по 15 декабря.

Таким образом, к марту охота на северного оленя в подавляющем большинстве регионов уже завершена. Исключения возможны только при наличии специальных региональных распоряжений.

Северный олень: ограниченный сезон в северных регионах Северный олень: ограниченный сезон в северных регионах Фото: Shutterstock/FOTODOM

Документы и разрешения: что нужно иметь с собой

Лицензия на весеннюю охоту в 2026 году — это не один документ, а пакет бумаг. Выезжать в угодья без полного комплекта не стоит: инспектор вправе составить протокол прямо в поле.

Обязательный минимум для любого охотника:

  1. Охотничий билет федерального образца — основной документ.

  2. Паспорт гражданина РФ.

  3. Разрешение на добычу охотничьих ресурсов — выдается на конкретные вид, угодья и срок.

  4. Путевка (для закрепленных угодий) — выдается охотпользователем.

  5. Разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия (лицензия на оружие) — для владельцев ружей.

  6. Документы на оружие — паспорт на каждый ствол.

Лицензию на весеннюю охоту — 2026, то есть разрешение на добычу конкретного вида (медведя, гуся, селезня), можно оформить через «Госуслуги» или лично в региональном органе исполнительной власти в сфере охоты. Заявление, как правило, рассматривается в течение 5–10 рабочих дней, поэтому подавать его лучше заранее — за две-три недели до планируемого выезда.

Штрафы за нарушения весенней охоты

Охота вне сезона, без документов или на запрещенные виды — это не просто административное нарушение. С 2026 года санкции ужесточены.

Актуальные штрафы и последствия:

  • охота без охотничьего билета: штраф для граждан — от 5000 до 15 000 рублей;

  • охота без разрешения на добычу (на медведя, лося, оленя, кабана): штраф для должностных лиц — от 35 000 до 50 000 рублей;

  • лишение охотничьей лицензии за незаконную добычу крупных копытных и медведя — на срок от одного до трех лет;

  • незаконная добыча особо ценных видов: уголовная ответственность по ст. 258 УК РФ — вплоть до лишения свободы;

  • охота в запрещенных местах или с нарушением норм изъятия: конфискация орудий добычи и транспортного средства.

Охота в марте 2026-го по календарю для законного промысла — удовольствие для тех, кто знает правила и соблюдает их. Календарь охотника меняется ежегодно: региональные приказы выходят в конце января — феврале. Всегда проверяйте актуальные даты на сайте охотдепартамента своего региона и не выезжайте в угодья без полного пакета документов. Удачи в поле и пусть каждый выход будет законным и результативным.

Ранее мы рассказывали, как ухаживать за охотничьим арсеналом после зимней эксплуатации.

охота
март
весна
сезон
советы
календарь
лайфхаки
животные
промысел
добыча
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Где птичка?»: Путин рассмешил девушек на совместной фотосессии
Школьник-«спецагент» вскрыл сейф по заданию аферистов и пропал на неделю
В Китае заявили, что ЕС проиграл Путину в своей же игре
АТОР отомстила дубайским отелям за выселение россиян
В Совфеде объяснили, как провалились планы США в Иране
Самолеты с вернувшимися из плена российскими военными сели в Подмосковье
Россиянка рассказала, как вывозили застрявших в Дубае туристов
«Димочка, извини»: Рудова отказалась причислять Нагиева к секс-символам
Валерия призналась, что может уступить мужчине в одной сфере жизни
«Как в «Субстанции»»: 51-летняя Екатерина Волкова о своей прайм-эре
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Москвой
«Не только вечером»: Костомаров рассказал, что он обожает делать
Трамп сравнил Путина и Зеленского и пришел к неутешительному выводу
Облысение, измена жены, чужой ребенок: как живет Гоген Солнцев
Бондарчук и Муцениеце объяснили, почему мужчины зарабатывают больше женщин
Раскрыты колоссальные масштабы военной операции Ирана
«Родные по крови люди»: Валерия растрогала признанием о маме
Елена Яковлева распродает свои картины, куда пойдут деньги: фото с выставки
Особняк за миллиард? Какую элитную недвижимость нашли у Руслана Цаликова
Появились новые подробности уголовного дела Цаликова
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.