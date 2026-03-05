Календарь охотника на март 2026-го: кого, где и как можно добывать весной

Март — месяц, когда зимний сезон закрывается, а первые весенние открытия уже стучатся в дверь. Охота в марте 2026 года по календарю для промысловиков — это строгий баланс между тем, что уже запрещено, и тем, что вот-вот разрешат. Разберемся по пунктам: кого, где и когда можно добывать легально и когда возможна охота на медведя этой весной, а также сроки ее открытия — без них вам не получить, пожалуй, главный трофей охотника.

На кого разрешена охота весной

Март — переходный месяц. Зима официально закрыта, но весна еще не открыта в большинстве регионов. Тем не менее охота в марте 2026 года ведется — и весьма активно, особенно если следовать нашему календарю. На кого разрешена охота весной прямо сейчас, определяет региональное законодательство, однако федеральные нормы задают общую рамку.

В марте 2026 года охотиться законно можно на следующих животных:

волк — во многих регионах до 31 марта включительно;

бурый медведь — с 21 марта в ряде регионов Сибири, Урала и Центральной России;

гусь — с конца марта в южных и центральных регионах;

селезень — с 15 марта в ряде регионов (например, в Воронежской области);

шакал — до 31 марта во многих регионах.

На кого разрешена охота весной — вопрос, который требует обязательной сверки с региональным приказом об охоте: даты могут сдвигаться на несколько дней в зависимости от зоны угодий. На кого разрешена охота весной в вашем конкретном регионе, всегда уточняйте в местном охотдепартаменте.

Календарь охотника на март 2026-го: кого, где и как можно добывать весной Фото: Shutterstock/FOTODOM

Охота на пернатую дичь: гусь, селезень, куропатка — сроки по регионам

Весенняя охота на птицу — самая массовая. Она открывается с 1 марта и длится не более 10 календарных дней в каждом регионе — такое правило действует с 2021 года. Охота на селезня с подсадной уткой в марте разрешена раньше всего в южных регионах.

Примерные сроки по регионам на 2026 год:

Воронежская область: охота на селезня с подсадной уткой в марте из укрытий — с 15 марта по 15 апреля; гусь в южной зоне — с 28 марта по 6 апреля.

Калмыкия: исторически открывает охоту на селезня и гуся одной из первых — с первой половины марта.

Центральные регионы (Калужская, Орловская области): открытие — с последней субботы марта, 10 календарных дней.

Северные регионы (Архангельская область и др.): старт охоты на водоплавающую дичь — с начала мая.

Северная воронежская зона: гусь и селезень из скрадков — с 4 по 13 апреля 2026 года.

В Красноярском крае, Ненецком АО и Якутии: белая и тундряная куропатка — разрешена до 20 апреля.

Охота на гуся в марте по регионам ведется преимущественно из укрытий (скрадков) с использованием чучел, профилей или живых подсадных птиц. Электронные манки в ряде регионов по-прежнему запрещены — проверяйте местные правила.

Интересный факт. Гуси летят на север строго по одним и тем же маршрутам из года в год — биологи называют это традицией популяции. Птицы буквально передают молодым знание о маршруте через совместные перелеты, а не через инстинкт. Именно поэтому охотники, знающие конкретное поле или разлив, возвращаются туда десятилетиями.

Охота в марте 2026-го: календарь, сроки открытия и кого можно добывать Фото: Shutterstock/FOTODOM

Охота на медведя: с 21 марта в Сибири, на Урале и в центре России

Охота на медведя весной и сроки ее открытия в 2026 году — 21 марта. Именно с этой даты во многих регионах разрешен отстрел бурого медведя. Весенний сезон продолжается, как правило, до 10 июня — то есть охотник имеет почти три месяца на получение шикарного трофея.

Региональная картина выглядит так:

Сибирь, Урал, Центральная Россия (большинство регионов) — с 21 марта по 10 июня.

Республика Адыгея — с 21 марта по 30 мая.

Ряд регионов Дальнего Востока и Севера — с 10–20 апреля по 10 июня.

Иркутская, Томская области и некоторые другие — сроки сдвинуты на апрель.

Важно: весной запрещена добыча самок с приплодом текущего года — это прямое требование федеральных правил охоты. Нарушение влечет уголовную ответственность.

Интересный факт. Медведь, выходящий из берлоги весной, теряет до 40% массы тела за зиму. Именно поэтому он особенно агрессивен и непредсказуем в первые недели после выхода: это не злоба, а крайнее истощение и стресс от пробуждения. Опытные охотники-промысловики знают: апрельский медведь опаснее осеннего.

Охота на медведя: с 21 марта в Сибири, на Урале и в центре России Фото: Shutterstock/FOTODOM

Волк: охота до 31 марта включительно

Волк в России относится к вредным хищникам, поэтому сезон его добычи самый длинный. В большинстве регионов охота на волка ведется с 1 августа по 31 марта. Это значит, что март — последний месяц, когда волк законно добывается в рамках основного охотничьего сезона.

Конкретные примеры того, до какого числа ведется охота на волка:

Нижегородская область: охота на серого хищника разрешена до 31 марта 2026 года, все остальные виды закрыты с 1 марта.

Ленинградская область: волк — с 1 августа по 31 марта.

Пермский край: дополнительный период охоты на волка — с 1 августа 2025-го по 31 марта 2026 года.

Для охоты на волка отдельная лицензия, как правило, не нужна — достаточно охотничьего билета и разрешения на добычу охотничьих ресурсов установленного образца. Однако в ряде регионов введены лимиты — уточняйте в региональном охотдепартаменте.

Северный олень: ограниченный сезон в северных регионах

Охота на дикого северного оленя в марте 2026 года в большинстве регионов уже закрыта. Основной сезон приходится на осень и начало зимы. Так, в Амурской области сезон завершился 31 января 2026 года.

Регионы, где олень добывался в зимне-весенний период:

Забайкальский край и Магаданская область — с 1 августа по 31 января.

Хабаровский край — с 1 августа по 10 января.

Чукотский АО — с 1 августа по 31 января.

Красноярский край — с 15 сентября по 15 декабря.

Таким образом, к марту охота на северного оленя в подавляющем большинстве регионов уже завершена. Исключения возможны только при наличии специальных региональных распоряжений.

Северный олень: ограниченный сезон в северных регионах Фото: Shutterstock/FOTODOM

Документы и разрешения: что нужно иметь с собой

Лицензия на весеннюю охоту в 2026 году — это не один документ, а пакет бумаг. Выезжать в угодья без полного комплекта не стоит: инспектор вправе составить протокол прямо в поле.

Обязательный минимум для любого охотника:

Охотничий билет федерального образца — основной документ. Паспорт гражданина РФ. Разрешение на добычу охотничьих ресурсов — выдается на конкретные вид, угодья и срок. Путевка (для закрепленных угодий) — выдается охотпользователем. Разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия (лицензия на оружие) — для владельцев ружей. Документы на оружие — паспорт на каждый ствол.

Лицензию на весеннюю охоту — 2026, то есть разрешение на добычу конкретного вида (медведя, гуся, селезня), можно оформить через «Госуслуги» или лично в региональном органе исполнительной власти в сфере охоты. Заявление, как правило, рассматривается в течение 5–10 рабочих дней, поэтому подавать его лучше заранее — за две-три недели до планируемого выезда.

Штрафы за нарушения весенней охоты

Охота вне сезона, без документов или на запрещенные виды — это не просто административное нарушение. С 2026 года санкции ужесточены.

Актуальные штрафы и последствия:

охота без охотничьего билета: штраф для граждан — от 5000 до 15 000 рублей;

охота без разрешения на добычу (на медведя, лося, оленя, кабана): штраф для должностных лиц — от 35 000 до 50 000 рублей;

лишение охотничьей лицензии за незаконную добычу крупных копытных и медведя — на срок от одного до трех лет;

незаконная добыча особо ценных видов: уголовная ответственность по ст. 258 УК РФ — вплоть до лишения свободы;

охота в запрещенных местах или с нарушением норм изъятия: конфискация орудий добычи и транспортного средства.

Охота в марте 2026-го по календарю для законного промысла — удовольствие для тех, кто знает правила и соблюдает их. Календарь охотника меняется ежегодно: региональные приказы выходят в конце января — феврале. Всегда проверяйте актуальные даты на сайте охотдепартамента своего региона и не выезжайте в угодья без полного пакета документов. Удачи в поле и пусть каждый выход будет законным и результативным.

