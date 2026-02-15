Зимняя Олимпиада — 2026
О чем молчат сугробы: разбираемся в следах лесных обитателей

О чем молчат сугробы: разбираемся в следах лесных обитателей
Февральский лес живет по своим законам, превращаясь в чистую страницу, на которой каждый обитатель оставляет свою историю. Внимательный путник всегда разглядит здесь знаки, скрытые от посторонних глаз: следы зверей на снегу помогают не только найти дичь, но и понять характер лесной жизни.

В феврале охотничий сезон постепенно движется к финалу, однако возможности для промысла еще остаются. В Московской области и соседних регионах, таких как Тверская или Владимирская области, до конца месяца продолжается охота на пушных зверей:

  • лисицу;

  • зайца-беляка;

  • зайца-русака;

  • енотовидную собаку.

Любители пернатых могут попытать удачу в добыче боровой дичи, например тетерева или глухаря, если позволяют региональные сроки и нормы добычи. Важно помнить, что в каждом субъекте действуют свои ограничения, поэтому перед выходом в угодья необходимо свериться с актуальными правилами местного Министерства лесного хозяйства.

Чтобы прогулка была успешной, важно научиться различать следы зверей на снегу: копытные оставляют четкие парные отметины, а хищники — более аккуратные цепочки. У лисицы след похож на ровную строчку, где лапы ставятся почти по одной линии: если цепочка виляет, значит, рыжая плутовка мышкует и ищет добычу. Заяц же оставляет характерные группы из четырех отпечатков, где длинные задние лапы оказываются впереди передних: по глубине прыжка легко понять, спокойно ли перемещался косой или спасался от погони. Если вы видите, что отпечатки кабана глубоко вязнут в сугробе, а рядом видны борозды от брюха, значит, зверь экономит силы и движется к месту кормежки.

Понимание этих нюансов превращает обычную прогулку в увлекательное исследование: следы зверей на снегу рассказывают, где зверь отдыхал, а где почувствовал опасность. Умение читать лесную почту помогает лучше чувствовать природу и относиться к ее обитателям с должным уважением и пониманием.

Ранее мы раскрыли вам секреты охоты на кабана с вышки.

