20 декабря 2025 в 11:22

Охота на лису в зимнем лесу: как обхитрить плутовку с рыжей шкуркой

5 хитростей в охоте на лису зимой — как поймать самого хитрого зверя
5 хитростей в охоте на лису зимой помогают использовать повадки зверя, особенности снежного сезона и правильную тактику так, чтобы получить желанный трофей законно и результативно. Лиса — один из самых осторожных и умных хищников, но зима открывает охотнику уникальные возможности для успешного промысла.

Зачем охотятся на лисиц

Лису добывают ради меха, который ценится за густоту, теплоту и красивый рыжий оттенок, особенно в зимний период, когда шкурка достигает лучшего качества. Кроме того, лисицы — переносчики опасных болезней, включая бешенство, и регулирование их численности важно для безопасности людей и домашних животных. Также лиса конкурирует с охотниками за зайцев и птицу, поэтому контроль популяции помогает сохранять баланс в угодьях.

Где и когда можно охотиться

В большинстве регионов России охота на лисицу разрешена по конец февраля, к примеру, в таких областях, как Московская, Ленинградская, Новосибирская, и Красноярском крае. Это делает декабрь и январь идеальным временем для зимнего промысла зверька.

Для законной охоты на лису нужны охотничий билет единого федерального образца, разрешение на добычу в конкретные охотничьи угодья.

Охота на лису в зимнем лесу: как обхитрить плутовку с рыжей шкуркой

Почему зимой — лучшее время

Зимой лисица легко выдает себя следами на снегу, что позволяет охотнику быстро найти места кормежки и лежки. Мех достигает максимальной густоты и ценности, становясь пышным и ярким. В холода лисам сложнее найти корм, они чаще выходят на открытые пространства и активнее реагируют на приваду или манок.

Пять зимних хитростей

При этом зимняя охота требует осторожности: скрипящий наст и яркий снег выдают любое движение, а лиса мгновенно улавливает шорохи и скрывается.

  1. Выбирайте пасмурные ветреные дни

    Ветер маскирует звуки шагов и шорох одежды, а в ненастье лиса быстрее уходит на лежку и спит крепче, что облегчает подход.

  2. Читайте свежие следы и планируйте обход

    По цепочке отпечатков можно понять, куда зверь направляется, и выйти на перехват, а не идти строго по следу, выдавая свое присутствие.

  3. Используйте естественные укрытия и маскировку

    Прячьтесь за деревьями, кустами или снежными наносами, стойте неподвижно и стреляйте, когда лиса частично скрыта за препятствием, — это снижает ее бдительность.

  4. Организуйте приваду или манок

    Зимой лисы охотно идут на запах мяса или звуки раненого зайца, что позволяет заранее занять удобную позицию и контролировать дистанцию выстрела.

  5. Оснащайте оружие оптикой и подствольным фонарем

    Короткий световой день и сумерки — лучшее время для засидки, а оптический прицел или фонарь дают возможность вести точную стрельбу даже ночью.

Освоив 5 хитростей в охоте на лису и строго следуя правилам, можно превратить зимний сезон в по-настоящему азартную и результативную охоту на самого осторожного хищника.

Ранее мы делились особенностями зимней охоты на лося.

Виктория Семенова
В. Семенова
