Охота на лося на реву в Хабаровском крае: руководство на 2025 год

Охота на лося в Хабаровском крае — это уникальная возможность испытать азарт настоящей охоты, когда каждый шаг, каждый звук может привести к встрече с могучим сохатым. Охота на лося на реву — это один из самых азартных и трофейных видов охоты, который требует от участника не только мастерства владения оружием, но и глубокого знания повадок зверя. Хабаровский край с его бескрайними таежными просторами, богатейшими охотничьими угодьями и значительной популяцией сохатого является идеальным местом для такой охоты. В этой статье подробно рассмотрены все аспекты подготовки и проведения успешной охоты на лося на реву в Хабаровском крае в сезоне 2025 года: от юридического оформления документов и выбора снаряжения до тонкостей тактики подманивания и поведения в дальневосточной тайге.

Примечательность региона

Хабаровский край — это настоящая жемчужина для охоты на лося. Просторные таежные массивы, изобилие водных ресурсов и относительно низкая плотность населения создают идеальные условия для стабильной популяции сохатых. В этом регионе лоси достигают внушительных размеров, а их рога становятся достойным трофеем для любого охотника. Леса и болота края обеспечивают животным обильное питание, включая молодую поросль, кустарники и водные растения, что способствует их быстрому росту и хорошей упитанности. Благодаря внимательному управлению охотничьими угодьями в регионе поддерживается баланс между промыслом и охраной природы, что делает лимитированную охоту доступной и законной.

Необходимые документы для охоты

Чтобы ваша охота на лося была не только успешной, но и абсолютно легальной, необходимо заранее позаботиться о комплекте обязательных бумаг: разных «корочек» и справок.

Разрешение на добычу охотресурсов. Это главный бумажный аргумент, дающий право на промысел конкретного зверя. Получить его можно через управление охотхозяйства края, МФЦ или, что еще проще, «Госуслуги». Важно подать заявление заранее, так как для промысла лося в заявлении необходимо указать конкретные сроки, не превышающие 30 календарных дней. Госпошлина за его оформление составляет 650 рублей.

Охотничий билет. Действующий охотничий билет (бумажный или в электронном виде). Его необходимо иметь с собой и показывать сотрудникам контролирующих органов (например, егерям или инспекторам охотнадзора) при проведении проверки документов.

Разрешение на хранение и ношение оружия. Любая охота на лося подразумевает использование оружия, поэтому данный документ должен быть при вас.

Помимо документального обеспечения, необходимо строго соблюдать и сами правила охоты. В период гона запрещено использовать патроны, снаряженные дробью или картечью. Также важно помнить об общих правилах безопасности, включая использование яркой светоотражающей одежды при коллективной охоте.

Сроки и законодательные нормы охоты на реву в 2025 году

В 2025 году охота на лося в Хабаровском крае на все половозрастные группы начинается 15 сентября и длится до 10 января 2026 года. В этот период разрешена как охота на реву с использованием манков, так и загонная охота в зимний период. Важно помнить, что охота запрещена с использованием дроби или картечи — только пулевые патроны, чтобы обеспечить убойность и не допустить мучительной смерти животного. Важно помнить про существующие правила охоты, поскольку их соблюдение гарантирует легальность и этичность промысла.

Особенности охоты на реву

Охота на лося на реву — это одно из самых азартных и традиционных направлений охоты, требующее от охотника знаний поведения животного и четкой стратегии. В период гона все самцы словно теряют голову и забывают о возможных опасностях, рьяно призывают самочек и метят все вокруг, вытаптывая почву и оставляя зачесы на коре деревьев. Они издают типичные звуки — стон или рев, которые могут быть слышны на расстоянии до 1 километра, хотя в густом лесу этот диапазон сокращается до 300–500 метров. Наибольшая активность проявляется ранним утром и в вечерние часы, днем звери чаще отдыхают. Зимняя охота, в свою очередь, предполагает выслеживание по следам на снегу и использование загонов, когда группа охотников направляет зверя к стрелку.

Тактика подманивания: как правильно вабить лося

«Вабить» означает привлечение лося с помощью имитации его звуков с помощью специального манка, или «вабы». Такой способ охоты называют «на реву» или «на вабу». Промысловики часто выходят на сохатого по двое: пока один из них играет роль манящего, создавая звуки, похожие на рев соперника или самочки, его напарник — стрелок — настраивается на решающий залп. Главное — грамотно имитировать звук: молодой лось отвечает на вызов агрессивно, а старый — более сдержанно. Мастерство вабщика позволяет различить возраст и настроение животного по отклику, а также корректировать подачу звуков, чтобы не спугнуть зверя.

Выбор места и времени для самой удачной охоты

Для успешной охоты важно выбрать правильное место, где лоси массово собираются в период гона. Идеальными участками являются речные поймы, опушки, солонцы и старые лосиные тропы. Зачесы на коре, свежие следы, погрызенные ветки и земляные ямы — все это признаки присутствия лося. Время охоты лучше планировать на раннее утро или вечер, когда активность животных максимальна. Ветер должен быть таким, чтобы запахи не доносились до зверя. Также важно находиться вдали от шумных трасс и населенных пунктов, так как лоси избегают людных мест. Еще одна «фишка» — охотничье снаряжение, которое должно включать манок, оптику, надежное оружие и средства навигации.

Особенности поведения лосей в дальневосточной тайге

В дальневосточной тайге лоси ведут себя более оседло, предпочитая определенные участки, которые могут использоваться годами. Они часто выходят к воде, где пьют, плавают, ищут корм и укрываются от насекомых и хищников. В жаркие дни можно заметить лосей, стоящих в реках или болотах, где они чувствуют себя безопасно и комфортно. Они также проявляют осторожность по отношению к людям, но могут стать агрессивными, особенно при наличии телят или во время гона. Важно помнить, что раненый лось становится крайне опасным — он может бежать на большие расстояния и атаковать стрелка. Поэтому каждый выстрел должен быть точным, а охотничье снаряжение — полностью исправным и подготовленным к экстремальным условиям тайги.

Охотясь в Хабаровском крае, важно учитывать специфику местных угодий. Дальневосточные лоси, как правило, очень крупные и сильные, а благодаря огромным территориям они могут быть более осторожными, чем их сородичи в европейской части России. Тайга не прощает ошибок: малейший шорох или движение на открытом месте могут спугнуть зверя, ведь слух у лося превосходный. Кроме того, в период гона самцы крайне агрессивны и могут атаковать, почувствовав обман или после неудачного выстрела, поэтому безопасность должна быть на первом месте. Важно уметь не только подманить зверя, но и определить по ответному реву его примерный возраст и настроение, чтобы выработать правильную линию поведения.

Охота на лося на реву в Хабаровском крае — это уникальное испытание, которое подарит вам незабываемые эмоции и настоящее единение с дикой природой.

