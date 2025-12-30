Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 05:41

Коалиция Саудовской Аравии начала военную операцию в соседней стране

SPA: коалиция Саудовской Аравии начала ограниченную военную операцию в Йемене

Хуситы Хуситы Фото: IMAGO/Hamza Ali/imago-images.de/Global Look Press
Объединенная арабская коалиция под руководством Саудовской Аравии приступила к ограниченной военной операции в йеменской провинции Хадрамаут, сообщает агентство SPA. Решение было принято после того, как силы Южного Переходного совета (ЮПС) захватили порт Эль-Муккалла.

Коалиция призвала гражданское население в районе порта эвакуироваться ради их собственной безопасности. Официальный представитель объединения генерал-майор Турки Аль-Малики заявил, что действия являются ответом на обращение йеменских властей с просьбой защитить жителей Хадрамаута от нарушений со стороны вооруженных формирований, связанных с ЮПС.

Мы призываем к эвакуации гражданских лиц в области порта Аль-Мукалла, чтобы обеспечить их безопасность во время проведения ограниченной военной операции, — следует из обнародованной информации.

Операция представлена как часть совместных саудовско-эмиратских усилий по деэскалации и поддержке легитимного правительства Йемена. Коалиция пообещала пресекать любые действия, подрывающие эти цели, и призвала все стороны к сдержанности.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия нанесла авиаудары по позициям сепаратистов из Южного переходного совета в провинции Хадрамаут на востоке Йемена. В частности, атаке подверглась долина Нахб, где базируются представители движения. О пострадавших в ходе ударов не сообщается.

Йемен
Саудовская Аравия
операции
военные
