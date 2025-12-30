Юрист дала совет бывшим супругам, как установить порядок общения с ребенком Юрист Штейнфельд: общение бывших супругов с ребенком можно установить через суд

Бывшие супруги могут установить порядок общения с ребенком через суд, заявила NEWS.ru юрист по семейным делам и бракоразводным процессам Анна Штейнфельд. По ее словам, в случае нарушения договоренности необходимо фиксировать соответствующие доказательства.

Сколько должен общаться бывший супруг с ребенком, решают сами родители или судья, учитывая графики обоих и привязанности ребенка. Хотите перестраховаться — решайте через суд, чтобы договоренности были принудительно исполнены. Если после развода остались конфликты и договоренности по ребенку не соблюдаются, то вам необходимо всего два шага, чтобы разрешить ситуацию. Во-первых, скриньте переписки. Где, когда и во сколько встречаетесь в будни, праздники, каникулы, кто привозит и забирает, переносы встречи, финансовые вопросы, информацию о воспитании, здоровье, образовании, дополнительных расходах, агрессию, нарушения любых договоренностей — все будет эффективно, — посоветовала Штейнфельд.

Она добавила, что в случае расторжения брака рекомендуется незамедлительно определить и закрепить в письменной форме место жительства несовершеннолетнего ребенка, а также порядок и форму общения с ним второго родителя. По ее словам, это может быть осуществлено в устной форме, с учетом расписания занятий ребенка, а также графиков работы родителей, расписания каникул и праздничных дней.

