Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 06:00

Юрист дала совет бывшим супругам, как установить порядок общения с ребенком

Юрист Штейнфельд: общение бывших супругов с ребенком можно установить через суд

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Бывшие супруги могут установить порядок общения с ребенком через суд, заявила NEWS.ru юрист по семейным делам и бракоразводным процессам Анна Штейнфельд. По ее словам, в случае нарушения договоренности необходимо фиксировать соответствующие доказательства.

Сколько должен общаться бывший супруг с ребенком, решают сами родители или судья, учитывая графики обоих и привязанности ребенка. Хотите перестраховаться — решайте через суд, чтобы договоренности были принудительно исполнены. Если после развода остались конфликты и договоренности по ребенку не соблюдаются, то вам необходимо всего два шага, чтобы разрешить ситуацию. Во-первых, скриньте переписки. Где, когда и во сколько встречаетесь в будни, праздники, каникулы, кто привозит и забирает, переносы встречи, финансовые вопросы, информацию о воспитании, здоровье, образовании, дополнительных расходах, агрессию, нарушения любых договоренностей — все будет эффективно, — посоветовала Штейнфельд.

Она добавила, что в случае расторжения брака рекомендуется незамедлительно определить и закрепить в письменной форме место жительства несовершеннолетнего ребенка, а также порядок и форму общения с ним второго родителя. По ее словам, это может быть осуществлено в устной форме, с учетом расписания занятий ребенка, а также графиков работы родителей, расписания каникул и праздничных дней.

Ранее семейный психолог Оксана Белоконь заявила, что первый кризис в браке наступает примерно через год-два после свадьбы. По ее словам, к этому моменту отношения начинают переходить в стадию конфронтации.

дети
родители
супруги
разводы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как оформить налоговый вычет за лечение — советы для экономных и бережливых
Россияне столкнулись с блокировками после одного вида переводов
Россиянам дали возможность проставлять новые отметки в паспорте
«Зеленского больше нет»: на Западе сделали внезапное заявление об Украине
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 30 декабря
Украина содрогнулась от мощных ночных взрывов
Трамп адресовал властям Ирана новую угрозу
Россиянам напомнили, куда обращаться в случае ЧП в Новый год
Стало известно, где россияне смогут увидеть северное сияние 31 декабря
ВС РФ в Степногорске применяли против ВСУ «смертельные» рюкзаки
Россиянам рассказали о работе интернета в праздники
«Самолет-призрак» с россиянами застрял в турецком городе
Православным россиянам рассказали, что нужно успеть сделать до Рождества
Спецслужбу США заподозрили в ударе дроном по Венесуэле
ВСУ бежали из Димитрова, бросая снаряжение: успехи ВС РФ к утру 30 декабря
Врач рассказал, как новогодние празднования могут ударить по здоровью
Сомнолог развеяла один из главных мифов о выходных
Институт Пушкина перечислил самые популярные слова 2025 года
В МЧС назвали предварительную причину смертоносного пожара на Камчатке
Бабушкин секрет: творожная запеканка с манкой без муки
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.