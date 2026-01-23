Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 19:39

Малыши оказались на больничной койке после посещения детского сада

Четверых воспитанников детского сада в ХМАО госпитализировали с сальмонеллезом

В детском саду «Теремок» в Нягани ХМАО обнаружили сальмонеллез, сообщил глава города Иван Ямашев в своем Telegram-канале. Госпитализация потребовалась четверым воспитанникам учреждения. Глава города сообщил, что детский сад временно закрыли по требованию Роспотребнадзора.

Эпидемиологическая ситуация существенно осложнилась в детском саду «Теремок», где был зафиксирован сальмонеллез. Четверо детей госпитализированы, у остальных воспитанников проводится забор анализов для уточнения формы заболевания. По результатам обследования все сотрудники учреждения здоровы, — написал Ямашев.

Ранее Роспотребнадзор временно приостановил деятельность кафетерия и кафе-мороженого в екатеринбургском аквапарке после пяти случаев острой кишечной инфекции у детей.

