Малыши оказались на больничной койке после посещения детского сада Четверых воспитанников детского сада в ХМАО госпитализировали с сальмонеллезом

В детском саду «Теремок» в Нягани ХМАО обнаружили сальмонеллез, сообщил глава города Иван Ямашев в своем Telegram-канале. Госпитализация потребовалась четверым воспитанникам учреждения. Глава города сообщил, что детский сад временно закрыли по требованию Роспотребнадзора.

Эпидемиологическая ситуация существенно осложнилась в детском саду «Теремок», где был зафиксирован сальмонеллез. Четверо детей госпитализированы, у остальных воспитанников проводится забор анализов для уточнения формы заболевания. По результатам обследования все сотрудники учреждения здоровы, — написал Ямашев.

