Украинское мясо с сальмонеллой нашли в европейских супермаркетах SHOT: супермаркеты в Европе два года торговали украинским мясом с сальмонеллой

Чешские контролирующие органы обнаружили, что куриное мясо украинского производства на протяжении двух лет поступало в супермаркеты Европы с опасным заражением, пишет Telegram-канал SHOT. Регулярные проверки одной из крупнейших торговых сетей неизменно фиксировали наличие бактерий, вызывающих сальмонеллез.

Сельскохозяйственная и пищевая инспекция Чехии внесла украинскую курятину в реестр опасных продуктов. Пробы отбирались в магазинах сети Tesco на протяжении нескольких лет. Каждый раз лабораторные исследования подтверждали присутствие патогенных микроорганизмов. Производитель уже привлекался к ответственности за аналогичные нарушения, однако штрафные санкции не остановили экспорт небезопасного товара.

Сроки годности последней партии — до 12 мая этого года, поэтому зараженная продукция еще может храниться в морозилках украинцев и европейцев, — говорится в публикации.

Ранее паразитолог Эдуард Бартули заявил, что курятина и индюшатина считаются самыми безопасными видами мяса. По словам специалиста, в них не встречаются глисты, аскариды и цепни. Он также указал, что сальмонелла в этих продуктах нейтрализуется при надлежащей термической обработке.