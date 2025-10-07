Паразитолог назвал самое безопасное мясо

Курятина и индюшатина являются самым безопасным мясом, заявил врач-терапевт паразитолог Эдуард Бартули. По его словам, переданным Общественной Службой Новостей, в нем нет глистов, аскарид и цепней, а сальмонелла уничтожается термической обработкой.

Курица и индейка — это самое безопасное мясо. У них в мясе не бывает никаких паразитов вообще, то есть глистов, аскарид, цепней и так далее. Есть, разве что, риски сальмонеллеза, но их тоже легко устранить термической обработкой, — заявил специалист.

Бартули отметил, что говядина и свинина могут оказаться зараженными цепнями. При этом опаснее всего — рыба. Метацеркации в ее мясе уничтожаются при шоковой заморозке до -70 градусов, при двухнедельной заморозке до -40 либо при нагревании свыше 200 градусов.

Ранее хиругр Александр Умнов заявил, что в куриных легких могут обитать паразиты, устойчивые к высоким температурам. Он добавил, что в куриной голове могут накапливаться вредные вещества, также не исчезающие при термообработке.