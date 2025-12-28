Модный эксперт дала советы по нарядам в новогоднюю ночь Стилист Малахова посоветовала встречать 2026 год в огненной цветовой гамме

Наступающий 2026 год, символом которого будет лошадь, стоит встречать в одежде огненных оттенков, заявила ТАСС эксперт в сфере моды Беатрис Малахова. По ее мнению, главными цветами праздничного сезона станут красный, золотой, медный, бордовый и огненно-оранжевый.

Главные цвета наступающего года — красный, золотой, медный, бордовый, огненно-оранжевый. Это цвета силы, страсти, победы и вдохновения. Они словно языки пламени пробуждают энергию, зовут к действию, зажигают удачу, — полагает Малахова.

Для женщин идеальным выбором она назвала платье из шелка с переливами или бархата. Дополнить его нужно украшениями из золота или бронзы, которые напоминают «отблески огня».

Мужчинам стилист посоветовала обратить внимание на костюмы глубоких винных или шоколадных оттенков. Их можно сочетать с ярким акцентом цвета пламени — например, в виде галстука или платка.

Малахова также подчеркнула важность внутреннего настроя, напомнив, что символ года, лошадь, чувствует энергетику и честность человека. Встречать праздник, по ее словам, нужно с открытой душой, улыбкой и внутренним светом, который является основой истинной красоты.

До этого персональный стилист и имидж-эксперт Анастасия Жарикова дала советы, как подобрать в новогоднюю ночь праздничную, но при этом удобную одежду. По ее словам, женщинам можно одеться в атласное кимоно. А комплект из брюк с резинкой и свободной рубашки в свою очередь может стать элегантной альтернативой халату.