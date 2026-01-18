Атака США на Венесуэлу
Российские силовики раскрыли, кого ВСУ начали перебрасывать под Харьков

ВСУ начали перебрасывать под Харьков наемников из Колумбии для удержания позиций

Вооруженные силы Украины начали перебрасывать в Харьковскую область иностранных наемников из Колумбии, сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах. По его словам, таким образом украинское командование хочет удержать позиции на участке Хатнее — Меловое.

На Харьковском направлении для недопущения утраты занимаемых позиций в районе Хатнего — Мелового командование ВСУ усиливает подразделения 1-й отдельной бригады теробороны и других соединений личным составом иностранных наемников (предположительно, из Колумбии), чьи подразделения ранее были расформированы, — отметил собеседник агентства.

Ранее в силовых структурах сообщали, что ВСУ начали перебрасывать резервы в Харьковскую область. По информации источников, в том числе в регион отправляют спецподразделения Главного управления разведки Украины на фоне нехватки личного состава и высоких потерь. Кроме того, украинские войска отступают с занимаемых позиций и минируют брошенные окопы.

До этого начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал, что военнослужащие российской группировки войск «Запад» завершают освобождение Купянска-Узлового в Харьковской области. Он проверил ход выполнения боевых задач соединениями войск «Центра», которые задействованы на Днепропетровском направлении в зоне СВО.

