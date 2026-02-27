Наступление ВС РФ на Харьков 27 февраля: провал ВСУ у Старицы, сотня убитых

Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 27 февраля 2026 года, как продвигается наступление, что происходит у Волчанска и Купянска?

Наступление ВС России на Харьков 27 февраля, провал ВСУ у Старицы

Украинские войска пытаются остановить продвижение ВС России на Харьковском направлении, перебрасывая новые группы операторов БПЛА, которые отчитываются об «эффективной работе», нанося удары по гражданской инфраструктуре Белгородской области, утверждает Telegram-канал «Северный ветер».

«В окрестностях Зеленого бесстрашные штурмовики в ходе упорных боев выбили вражескую пехоту с четырех огневых позиций. Южнее Старицы противник предпринял три безуспешные контратаки. В результате комплексного огневого поражения все штурмовые группы противника уничтожены», — отметил источник.

ВСУ перебрасывают резервы из мобилизованных украинцев в район Волчанских Хуторов в попытках замедлить наступление российских войск; ВС РФ продвинулись на трех участках близ населенного пункта, заявил канал.

«На Хатненском участке фронта артиллерия „северян“ наносила огневое поражение живой силе противника, личный состав которого пытался укрепить позиции в районе сел Круглое и Нестерное. На Липцевском участке фронта „Бесстрашные“ уничтожали средства РЭБ и пункты управления БПЛА в Липцах и окрестностях», — говорится в сообщении.

За сутки потери ВСУ в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области составили почти сотню человек; также уничтожены различные вооружения и техника, пункты управления БПЛА, станции спутниковой связи «Старлинк», десятки самолетных беспилотников и типа «Баба-яга», сообщил «Северный ветер».

«Настоящая мясорубка», «Десятки „трехсотых“ за сутки», «Украинские войска „самоубились“ в контратаке», — пишут пользователи Сети.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

«На Купянском направлении ВС РФ расширяют зону контроля на подступах к Купянску-Узловому. Продолжаются бои в Купянске. На Волчанском направлении войска РФ продвигаются в районе Графского, занимают новые позиции в Волчанских Хуторах. На Великобурлукском направлении есть продвижение в районе Двуречанского», — утверждает Telegram-канал WarGonzo.

По словам бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, в Купянске идут локальные бои; в районе Купянска-Узлового российские войска бьют дронами и артиллерией по позициям ВСУ, штурмовики зачищают подступы к поселку.

«На северном фланге наши бойцы уничтожили ряд позиций врага в районе Ольховатки, Колодезного и Двуречанского», — отметил политик.

Царев утверждает о зачистке российскими подразделениями территории в районе Графского; ВСУ забрасывают диверсантов в Симоновку и Вильчу — ВС РФ зачищают эти села; в Волчанских Хуторах бойцы армии России постепенно выдавливают украинские формирования с восточных окраин села.

«Украинские источники заявили о том, что наши FPV-дроны на оптоволокне начали долетать до северных окраин Харькова», — заключил политик.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Украинцев похитили и заперли на полигоне: что известно

«Северный ветер» со ссылкой на родных военнослужащих пишет, что на полигоне под Харьковом в бараках под замками с 15 февраля удерживают десятки похищенных сотрудниками ТЦК украинцев.

«У мобилизованных не только отобрали мобильные телефоны, но и лишили их возможности пользоваться отдельно стоящей санитарной зоной (душ и туалет). В частности, сестра солдата А. А. Кузьмишина пишет о необходимости предоставления ему хотя бы минимальной медпомощи перед ожидаемой отправкой на позиции в Волчанский район», — добавил источник.

Читайте также:

Почему не работает Telegram сегодня, 27 февраля: причины, полная блокировка

Задержан зампред «Газпром нефти» Джалябов: что известно, причины

Погода в Москве в пятницу, 27 февраля: столицу скоро затопит?