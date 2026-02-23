«Личная храбрость»: Путин о действиях героев в зоне СВО Путин: действия героев СВО помогли выполнить операции на напряженных участках

Смелые действия героев специальное военной операции обеспечили наступление на самых напряженных участках фронта, заявил президент России Владимир Путин во время церемонии вручения государственных наград в День защитника Отечества. Глава государства также отметил решительность военных.

Ваши (героев СВО — NEWS.ru) грамотные и смелые действия, личная храбрость и решительность помогли тщательно спланировать и блестяще реализовать наступательные операции наших войск на самых напряженных участках и направлениях, — подчеркнул Путин.

Ранее президент заявил, что Россия защищает свое будущее. Глава государства отметил, что страна сегодня ведет борьбу за независимость и право на справедливость.

Также Путин назвал День защитника Отечества олицетворением всенародной любви к армии и флоту, а также символом сплоченности разных поколений. В своем видеообращении президент подчеркнул, что 23 Февраля на протяжении десятилетий остается одной из самых почитаемых дат.

До этого российских военных поздравил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. Министр отметил, что в ходе специальной военной операции российские военнослужащие демонстрируют высокий профессионализм.