23 февраля 2026 в 11:51

«Личная храбрость»: Путин о действиях героев в зоне СВО

Путин: действия героев СВО помогли выполнить операции на напряженных участках

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Смелые действия героев специальное военной операции обеспечили наступление на самых напряженных участках фронта, заявил президент России Владимир Путин во время церемонии вручения государственных наград в День защитника Отечества. Глава государства также отметил решительность военных.

Ваши (героев СВО — NEWS.ru) грамотные и смелые действия, личная храбрость и решительность помогли тщательно спланировать и блестяще реализовать наступательные операции наших войск на самых напряженных участках и направлениях, — подчеркнул Путин.

Ранее президент заявил, что Россия защищает свое будущее. Глава государства отметил, что страна сегодня ведет борьбу за независимость и право на справедливость.

Также Путин назвал День защитника Отечества олицетворением всенародной любви к армии и флоту, а также символом сплоченности разных поколений. В своем видеообращении президент подчеркнул, что 23 Февраля на протяжении десятилетий остается одной из самых почитаемых дат.

До этого российских военных поздравил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. Министр отметил, что в ходе специальной военной операции российские военнослужащие демонстрируют высокий профессионализм.

