В МАГАТЭ оценили возможности для перезапуска ЗАЭС

Перезапуск Запорожской атомной электростанции на сегодняшний день не представляется возможным, такое мнение высказал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. По его словам, которые приводит «Коммерсант», данный процесс слишком опасен из-за особой уязвимости объекта. Речь идет о продолжающихся боевых действиях в непосредственной близости от станции.

Из-за боевых действий в близости от станции ее уязвимость в 10 раз выше, чем у других. Все может случиться в любой момент, — убежден Гросси.

Он добавил, что перезапуск ЗАЭС до прекращения боевых действий равносилен «самоубийству». Именно по этой причине российская сторона не примет такое решение, заключил гендиректор агентства.

Ранее Гросси назвал возможную атаку на атомную электростанцию «Бушер» главной ядерной угрозой в ситуации вокруг Ирана. Он подчеркнул, что такие объекты должны оставаться неприкосновенными. При этом до настоящего времени атаки были направлены на объекты, которые «с точки зрения ядерной безопасности связаны с ограниченными рисками».