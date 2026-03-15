В Молдавии заговорили об объявлении режима экологической тревоги на Днестре

Премьер Молдавии предложил ввести режим экологической тревоги на Днестре

Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну призвал ввести режим экологической тревоги в бассейне реки Днестр на 15 дней, сообщили в пресс-службе правительства республики. Он созывает заседание правительства для рассмотрения такой меры. Опасения премьера связаны с загрязнением, выявленным в Днестре.

Премьер-министр Александр Мунтяну сегодня созывает заседание правительства для рассмотрения предложения о введении режима экологической тревоги в бассейне реки Днестр на 15 дней, — говорится в заявлении.

Мунтяну отметил, что из-за непрерывного потока нефтепродуктов в Днестр есть расширения загрязнения. Он призвал оперативно мобилизовать ресурсы, чтобы избежать ухудшения ситуации.

Ответственные органы будут продолжать мониторинг ситуации, принимать меры в пострадавших районах, информировать население и давать необходимые рекомендации, — добавили в правительстве.

Ранее появилась информация, что экологические последствия ударов США и Израиля по Ирану затянутся на десятилетия и охватят территории за пределами региона из-за попадания токсичных веществ из ракет и нефтяных объектов в атмосферу, воду и почву. Всего выявлено уже более 300 инцидентов с экологическими рисками.