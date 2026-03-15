В Молдавии заговорили об объявлении режима экологической тревоги на Днестре

Премьер Молдавии предложил ввести режим экологической тревоги на Днестре

Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну призвал ввести режим экологической тревоги в бассейне реки Днестр на 15 дней, сообщили в пресс-службе правительства республики. Он созывает заседание правительства для рассмотрения такой меры. Опасения премьера связаны с загрязнением, выявленным в Днестре.

Премьер-министр Александр Мунтяну сегодня созывает заседание правительства для рассмотрения предложения о введении режима экологической тревоги в бассейне реки Днестр на 15 дней, — говорится в заявлении.

Мунтяну отметил, что из-за непрерывного потока нефтепродуктов в Днестр есть расширения загрязнения. Он призвал оперативно мобилизовать ресурсы, чтобы избежать ухудшения ситуации.

Ответственные органы будут продолжать мониторинг ситуации, принимать меры в пострадавших районах, информировать население и давать необходимые рекомендации, — добавили в правительстве.

Ранее появилась информация, что экологические последствия ударов США и Израиля по Ирану затянутся на десятилетия и охватят территории за пределами региона из-за попадания токсичных веществ из ракет и нефтяных объектов в атмосферу, воду и почву. Всего выявлено уже более 300 инцидентов с экологическими рисками.

Молдавия
Европа
реки
загрязнения
экология
Лепс высказался о запрете упоминания наркотиков в песнях
В Казахстане закрылись участки для голосования по новой конституции
Москвич сказал слова «мороз» и «снег» и лишился 1,8 млн рублей
Израиль заявил об атаке на центры принятия решений Ирана
Небо над Калугой закрыли для гражданских самолетов
Три человека погибли в ДТП на трассе в российском регионе
«У Ирана козыри в рукаве»: в США унизили Трампа итогами двух недель войны
«Мы не позволим им»: в Европе решили окончательно похоронить планы Украины
«Под обломками»: в Иране раскрыли судьбу запасов обогащенного урана
Раскрыты детали ситуации с продажами внутренних туров по России
Артефакты бронзового века найдены в российском регионе
В Иране высказались о судьбе Ормузского пролива
«Помилуйте!»: Орбан высмеял Зеленского за попытки запугать Венгрию
Иран поставил точку в вопросе перемирия
В МАГАТЭ оценили возможности для перезапуска ЗАЭС
Москва побила все рекорды по температуре воздуха
«Даже требуем»: США выступили с дерзким заявлением по Ормузскому проливу
Микрофинансовые организации нашли лазейку, как выдавать займы без биометрии
«В этом и опасность»: посол сделал прогноз по конфликту на Ближнем Востоке
«Газпром» предупредил Европу о возможных проблемах с закачкой
Дальше
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

