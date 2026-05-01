01 мая 2026 в 21:14

США ввели санкции против компании в Китае

США ввели санкции против китайской компании за импорт иранской нефти

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
США ввели санкции против компании, управляющей морским терминалом в Китае, за импорт иранской нефти, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Томми Пиготт на своей странице в соцсети. Организация Qindao Haiye Oil Terminal Co. и ее президент внесены в санкционный список, уточнил он.

В Госдепе утверждают, что структура импортировала десятки миллионов баррелей подсанкционной иранской нефти, что принесло Тегерану значительные доходы. Кроме того, ограничения затронули две судоходные компании, которые, по версии США, связаны с управлением так называемым «теневым флотом» иранских танкеров.

Ранее депутат парламента Исламской Республики Алаэддин Боруджерди заявил, что Центральный банк Ирана открыл четыре счета, чтобы взимать плату за проход через Ормузский пролив в риалах, юанях, долларах и евро. По его словам, сборы помогают принимать силы КСИР.

Кроме того, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что глобальная стоимость нефти может определяться поступками и высказываниями президента США Дональда Трампа. По словам словацкого политика, даже настроение американского лидера способно влиять на котировки.

Мир
США
Китай
санкции
нефть
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

