В Словакии связали цены на нефть со «сном» Трампа Премьер Словакии объяснил рост цен на нефть заявлениями Трампа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что мировые цены на нефть могут зависеть от действий и заявлений президента США Дональда Трампа. То, с каким настроением проснется американский президент, влияет на показатели, добавил он.

В мире сейчас не очень хорошие времена. Мир находится под давлением цен на нефть, зависящих от того, как спит президент Трамп. Если он выспался, то цены идут вниз. Если не выспался и сделал заявления, то цены автоматически взлетают, — заявил премьер.

Фицо отметил, что в период боевых действий США в Иране цены на нефть менялись. Они неоднократно демонстрировали рост на фоне усиления геополитической напряженности.

Ранее вице-премьер России Александр Новак оценил ситуацию, сложившуюся на глобальном нефтяном рынке, назвав ее крайне тяжелой. По его словам, на торговые площадки перестали поступать очень большие партии сырья.

Цены на нефть Brent взлетели на 7,1%, превысив $126 (9,4 тыс. рублей) за баррель после сообщений о подготовке США новых военных вариантов против Ирана. Ситуация усугубилась после возобновления блокады Ормузского пролива.