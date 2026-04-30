30 апреля 2026 в 10:14

Цена нефти Brent взлетела из-за заявлений Трампа

Axios: цена не нефть Brent достигла $126 из-за планов Трампа по ударам по Ирану

Цены на нефть Brent взлетели на 7,1%, превысив $126 (9,4 тыс. рублей) за баррель после сообщений о подготовке США новых военных вариантов против Ирана передает издание Axios. Ситуация накаляется на фоне возобновления блокады Ормузского пролива, из-за которой морской транзит топлива упал почти до нуля.

Журналисты утверждают, что президент Дональд Трамп уже скоро получит брифинг о плане «короткой и мощной» волны ударов по иранской инфраструктуре. Ситуация накаляется на фоне возобновления блокады Ормузского пролива, из-за которой морской транзит топлива упал почти до нуля. Адмирал Брэд Купер проинформирует президента о возможной отправке гиперзвуковых ракет на Ближний Восток, что станет их первым применением армией США.

Трамп уже заявил, что не снимет морскую блокаду до заключения новой ядерной сделки с Тегераном. Международное энергетическое агентство назвало происходящее крупнейшим шоком предложения в истории, так как рынок уже потерял около миллиарда баррелей.

Трамп сорвал с рынка защитное покрывало, за которое он цеплялся, — надежду на скорое окончание войны, — заявил Роберт Ренни из Westpac Banking Corp.

Ранее американский президент опубликовал в соцсети Truth Social картинку, на которой Ормузский пролив назван «проливом Трампа». На ней представлена карта Персидского и Оманского заливов, между которыми курсируют танкеры.

США
Дональд Трамп
Иран
нефть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились новые детали обрушения рудника в Магаданской области
В Минтруде высказались о повышении пенсионного возраста в России
Юрист рассказала, как изменятся правила оплаты ЖКУ
Велосипедист расстрелял сотрудников ТЦК при проверке документов
Бизнесмен Ковалев тремя словами охарактеризовал замок Галкина
«Запасайтесь попкорном»: Медведев об отношениях США и Европы
Удары по Украине сегодня, 30 апреля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Психолог назвала неочевидные причины детского воровства денег
Медведев назвал главный тренд в политике Европы
Четверо подростков втянули десятки школьников в схему с наркоденьгами
Медведев заявил, что все закончится победой России
Бизнесмен Ковалев назвал приемлемое наказание для Чубайса
Трое детей сгорели в квартире заживо, когда их мать ушла за продуктами
Стала известна судьба останков миллиардеров после катастрофы «Титана»
В Госдуме ответили, когда лучше сажать картошку
Лавров озвучил призыв России по ситуации в Ливане
Стало известно, какие дроны ВСУ выпустили по Перми
Отдых в Турции станет недоступнее для россиян
В Госдуме объяснили, почему миллениалы часто хранят деньги «под подушкой»
Плющенко обратился к старшему сыну после его скандального интервью
Дальше
Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю
Общество

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю

