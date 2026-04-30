Цена нефти Brent взлетела из-за заявлений Трампа Axios: цена не нефть Brent достигла $126 из-за планов Трампа по ударам по Ирану

Цены на нефть Brent взлетели на 7,1%, превысив $126 (9,4 тыс. рублей) за баррель после сообщений о подготовке США новых военных вариантов против Ирана передает издание Axios.

Журналисты утверждают, что президент Дональд Трамп уже скоро получит брифинг о плане «короткой и мощной» волны ударов по иранской инфраструктуре. Ситуация накаляется на фоне возобновления блокады Ормузского пролива, из-за которой морской транзит топлива упал почти до нуля. Адмирал Брэд Купер проинформирует президента о возможной отправке гиперзвуковых ракет на Ближний Восток, что станет их первым применением армией США.

Трамп уже заявил, что не снимет морскую блокаду до заключения новой ядерной сделки с Тегераном. Международное энергетическое агентство назвало происходящее крупнейшим шоком предложения в истории, так как рынок уже потерял около миллиарда баррелей.

Трамп сорвал с рынка защитное покрывало, за которое он цеплялся, — надежду на скорое окончание войны, — заявил Роберт Ренни из Westpac Banking Corp.

Ранее американский президент опубликовал в соцсети Truth Social картинку, на которой Ормузский пролив назван «проливом Трампа». На ней представлена карта Персидского и Оманского заливов, между которыми курсируют танкеры.