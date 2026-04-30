Вице-премьер России описал ситуацию на мировом рынке нефти

Новак: мировой рынок нефти охвачен глубочайшим кризисом

На глобальном нефтяном рынке сложилась крайне тяжелая ситуация, заявил вице-премьер России Александр Новак. По его словам, на торговые площадки перестали поступать очень большие партии сырья, передает ТАСС.

Поэтому мы видим, что продолжается глубочайший кризис в отрасли. <...> Спрос значительно выше предложения. Конечно, сейчас мы видим дисбаланс из-за логистических затруднений серьезных, из-за ситуации на Ближнем Востоке, — сказал он.

Вместе с тем вице-премьер выразил мнение, что длительное сохранение высоких котировок вредит самим производителям. Потребители, по его словам, в таких условиях стараются переключаться на иные источники энергии. В качестве оптимального варианта Новак назвал возвращение рынка к сбалансированному состоянию.

Ранее цены на нефть Brent взлетели на 7,1%, превысив $126 (9,4 тыс. рублей) за баррель после сообщений о подготовке США новых военных вариантов против Ирана. Ситуация накаляется на фоне возобновления блокады Ормузского пролива, из-за которой морской транзит топлива упал почти до нуля.

