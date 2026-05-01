«Возмутительные заголовки»: стало известно о крушении популярности Трампа

FT: рейтинг Трампа упал до исторического минимума на фоне роста цен на нефть

На фоне четырехкратного скачка цен на нефть рейтинг американского лидера Дональда Трампа обвалился до исторического минимума, сообщает The Financial Times со ссылкой на анонимного бывшего сотрудника Белого дома. По его словам, экономические показатели Вашингтона находятся в бедственном положении.

Он генерирует эти возмутительные заголовки, привлекающие внимание, но когда мы обращаем внимание на экономические показатели, они оказываются ничуть не лучше, — сказал источник.

Журналисты FT также отметили, что обещания Трампа наступившего «золотого века» для Америки продолжают рушиться.

Ранее американский президент опубликовал в соцсети Truth Social картинку, на которой Ормузский пролив назван «проливом Трампа». На ней представлена карта Персидского и Оманского заливов, между которыми курсируют танкеры.

До этого генсек ООН Антониу Гутерриш создал целевую группу по безопасности судоходства в Ормузском проливе. Представитель организации Стефан Дюжаррик уточнил, что структура займется разработкой механизмов для обеспечения перевозок удобрений и сырья.