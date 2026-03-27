Гутерриш принял важное решение по Ормузу на фоне угроз Трампа Гутерриш создал группу по безопасности судоходства в Ормузском проливе

Генсек ООН Антониу Гутерриш создал целевую группу по безопасности судоходства в Ормузском проливе, заявил представитель организации Стефан Дюжаррик. Он уточнил, что структура займется разработкой механизмов для обеспечения перевозок удобрений и сырья, передает The Guardian.

Первоочередным фокусом целевой группы является разработка и предложение технических механизмов, специально разработанных для удовлетворения гуманитарных целей в Ормузском проливе, — отметил дипломат.

Дюжаррик объяснил, что новая группа будет учитывать опыт предыдущих инициатив, включая черноморскую зерновую сделку. Ожидается, что предложенные решения помогут снизить риски для судоходства в регионе.

Практическая реализация механизма будет осуществляться в тесных консультациях с соответствующими странами-членами и с полным соблюдением национального суверенитета и установленной международной правовой базы, — добавил Дюжаррик.

Ранее президент США Дональд Трамп обратил внимание, что Иран совершил нечто удивительное, а результаты этого шага стали очевидны уже на следующий день. Он охарактеризовал произошедшее как «очень большой подарок», связанный с крупной суммой денег. При этом глава государства подчеркнул, что речь идет не о ядерной программе, а о нефти и газе.