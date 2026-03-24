24 марта 2026 в 22:48

Трамп рассказал о неожиданном «подарке» от Ирана

Иран совершил неожиданный жест в отношении Соединенных Штатов, заявил американский лидер Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. По его словам, внезапный «подарок» связан с нефтью, газом и ситуацией в Ормузском проливе.

Трамп обратил внимание, что Иран совершил нечто удивительное накануне, и результаты этого шага стали очевидны уже сегодня. Он охарактеризовал произошедшее как «очень большой подарок», связанный с крупной суммой денег. При этом он подчеркнул, что речь идет не о ядерной программе, а о нефти и газе.

Они сделали кое-что вчера, что было удивительно. Они преподнесли нам подарок, и этот подарок прибыл сегодня. Это был очень большой подарок, огромная сумма денег, и я не скажу вам, что это за подарок, но это был очень значимый приз, — утверждает Трамп.

Американский лидер добавил, что этот жест убедил его в том, что США ведут переговоры с «правильными людьми» на иранской стороне. Заявление прозвучало на фоне продолжающегося военного конфликта между странами и активных дипломатических контактов, о которых Трамп ранее также сообщал. По его словам, переговоры со стороны Вашингтона ведут: вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф.

