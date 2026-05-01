Пять жителей ДНР получили травмы из-за дронов ВСУ

Пять жителей Донецкой Народной Республики пострадали в результате атак дронов ВСУ, написал в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, один из БПЛА ударил по машине, в которой ехали четверо мужчин, кроме того, травмы получила женщина из Красноармейска.

Пять мирных жителей республики пострадали сегодня из-за киевской агрессии. На автодороге Селидово — Горняк Кураховского муниципального округа в результате атаки ударного БПЛА ВФУ ранения различной степени тяжести получили мужчины 1989, 1992, 1996, 2001 г. р., — написал Пушилин.

Как рассказал глава ДНР, в Мариуполе и Кураховском округе повреждены жилые дома, также пострадала инфраструктура села Первомайское.

Ранее в Херсонской области трое детей пострадали при падении дрона во двор жилого дома. Пострадавшим школьникам от 10 до 15 лет. Власти заверили, что семье окажут всю необходимую помощь.

Между тем губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что одно из местных промышленных предприятий подверглось атаке беспилотных летательных аппаратов. Глава региона уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал, серьезных разрушений и угрозы химического заражения также не зафиксировано.