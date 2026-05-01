01 мая 2026 в 22:49

В Новосибирской области загорелся ТЦ «Апельсин»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В городе Искитиме Новосибирской области вспыхнул крупный пожар в торговом центре «Апельсин», сообщили в региональном управлении МЧС. По информации спасателей, огонь мгновенно расползся по зданию.

Пламя перешло на кровлю и продолжило распространяться внутри торгового центра. Предварительно, площадь возгорания составляет около пяти тысяч квадратных метров. Пожар уже локализован.

На месте работают пожарные. К ликвидации возгорания привлекли более 80 человек и 27 единиц техники. Спасатели продолжают проливку и разбор конструкций. Причины возгорания уточняются.

Ранее крупный пожар случился на территории животноводческой фермы в селе Ольгово Дмитровского округа Московской области. Площадь возгорания достигла 1 тыс. квадратных метров.

До этого четыре ребенка и их бабушка пострадали при пожаре в квартире многоэтажного дома в поселке Вольное в Крыму, рассказала пресс-служба регионального управления Следственного комитета. По данным ведомства, возбуждено дело. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

