Иномарка улетела в реку по вине водителя В Петербурге автомобиль упал в Обводный канал, пробив дорожное ограждение

Автомобиль пробил ограждение и упал в Обводный канал в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». В результате инцидента пострадали двое мужчин, которые были экстренно госпитализированы в медицинское учреждение.

Для извлечения транспортного средства из воды на место происшествия прибыли спасатели, задействовавшие специальный автокран. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что арестованную в центре Москвы Анну Владимирову, обвиняемую в смертельном ДТП на Садовом кольце, отправили в СИЗО. По версии следствия, она управляла автомобилем Mercedes-Benz и скрылась с места аварии. Источники также сообщали, что 29-летняя девушка управляла автомобилем в нетрезвом виде.

Позже стало известно, что Владимирова является внучкой генерала Николая Аброськина. По информации источников, известный государственный деятель в течение пяти лет занимал пост первого заместителя управляющего делами президента России, а также работал советником министра обороны.