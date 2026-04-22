Виновница смертельного ДТП с участием Mercedes оказалась внучкой генерала

Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 08:13

«112»: виновница ДТП в Москве оказалась внучкой генерала Аброськина

Фото: t.me/moscowcourts*
Подписывайтесь на нас в MAX

Telegram-канал «112» сообщает, что арестованная по делу о резонансном ДТП в центре Москвы Анна Владимирова является внучкой генерала Николая Аброськина. По данным источника канала, Аброськин работал советником министра обороны, а затем занимал административную должность в чине действительного государственного советника 1-го класса.

Канал утверждает, что упомянутый генерал приходится отцом матери 29-летней фигурантки, заключенной под стражу решением Таганского районного суда. Как сообщает «112», вечером 20 апреля она, находясь за рулем Mercedes-Benz GLE 450, спровоцировала серию столкновений автомобилей. По данным канала, сначала иномарка сбила водителя электровелосипеда, скончавшегося на месте, после чего протаранила несколько припаркованных автомобилей.

Ранее сообщалось, что Владимирову, обвиняемую в смертельном ДТП на Садовом кольце, отправили в СИЗО. По версии следствия, она скрылась с места аварии. Источники также сообщали, что 29-летняя девушка управляла автомобилем в нетрезвом виде. Кроме того, очевидцы отметили, что погибшему велосипедисту оторвало голову.

Москва
ДТП
аварии
смерти
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.