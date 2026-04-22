Виновница смертельного ДТП с участием Mercedes оказалась внучкой генерала

Telegram-канал «112» сообщает, что арестованная по делу о резонансном ДТП в центре Москвы Анна Владимирова является внучкой генерала Николая Аброськина. По данным источника канала, Аброськин работал советником министра обороны, а затем занимал административную должность в чине действительного государственного советника 1-го класса.

Канал утверждает, что упомянутый генерал приходится отцом матери 29-летней фигурантки, заключенной под стражу решением Таганского районного суда. Как сообщает «112», вечером 20 апреля она, находясь за рулем Mercedes-Benz GLE 450, спровоцировала серию столкновений автомобилей. По данным канала, сначала иномарка сбила водителя электровелосипеда, скончавшегося на месте, после чего протаранила несколько припаркованных автомобилей.

Ранее сообщалось, что Владимирову, обвиняемую в смертельном ДТП на Садовом кольце, отправили в СИЗО. По версии следствия, она скрылась с места аварии. Источники также сообщали, что 29-летняя девушка управляла автомобилем в нетрезвом виде. Кроме того, очевидцы отметили, что погибшему велосипедисту оторвало голову.