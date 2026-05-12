12 мая 2026 в 13:11

В Москве простились с заслуженной артисткой России Галиной Ненашевой

Галина Ненашева, 1973 г. Галина Ненашева, 1973 г. Фото: Мирослав Муразов/РИА Новости
Церемония прощания с заслуженной артисткой РФ Галиной Ненашевой прошла в траурном зале Троекуровского кладбища в Москве, передает ТАСС. После гражданской панихиды состоялись похороны.

В центре зала был установлен гроб с телом покойной. В начале церемонии родные и близкие возложили цветы. В помещении также разместили портрет исполнительницы. Прощальные венки прислали представители музыкального проекта «Имена на все времена», семья Ненашевой, а также телеведущий Андрей Малахов с продюсером Александром Митрошенковым.

Ненашева ушла из жизни 4 мая на 86-м году жизни. Как сообщили родные, ее здоровье последние три месяца не позволяло ей покидать дом, после выписки из больницы она соблюдала строгий постельный режим.

Ранее стало известно, что церемония прощания с бывшим актером Российского академического молодежного театра Вячеславом Николаевым состоится в среду, 13 мая, в морге Городской клинической больницы имени С. П. Боткина. Похоронят заслуженного артиста России в тот же день на Городковском кладбище в Московской области.

