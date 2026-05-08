08 мая 2026 в 11:54

Стало известно, где похоронят заслуженную артистку Ненашеву

Заслуженную артистку Ненашеву похоронят 12 мая на Троекуровском кладбище

Церемония прощания с заслуженной артисткой России Галиной Ненашевой пройдет 12 мая на Троекуровском кладбище в Москве, сообщили ТАСС в семье артистки. Похороны состоятся в этот же день после траурной церемонии.

Похоронят 12 мая на Троекуровском кладбище. [Церемония прощания пройдет] в прощальном зале [Троекуровского кладбища] в 12:00 в этот же день, — сказал собеседник агентства.

Ненашева родилась 18 февраля 1941 года в Онеге Архангельской области. В 1958 году после окончания школы была принята в хор Челябинского оперного театра. В 1961 году перешла на драматическую сцену, а затем — в оперетту.

Пик ее популярности пришелся на 1970-е годы. В репертуар артистки входили русские народные песни («Травушка-муравушка», «Утушка луговая»), романсы («Две гитары», «Ямщик, не гони лошадей»), а также произведения А. Мажукова, М. Фрадкина, Р. Майорова и зарубежных композиторов. Ее творчество составляло золотой фонд советской и российской эстрадной музыки.

Ранее телеведущий Андрей Малахов сообщил, что Ненашева скончалась в возрасте 85 лет. По его словам, артистка оставила яркий след в истории отечественной эстрады и в сердцах миллионов слушателей.

