Стало известно, где похоронят заслуженную артистку Ненашеву

Церемония прощания с заслуженной артисткой России Галиной Ненашевой пройдет 12 мая на Троекуровском кладбище в Москве, сообщили ТАСС в семье артистки. Похороны состоятся в этот же день после траурной церемонии.

Ненашева родилась 18 февраля 1941 года в Онеге Архангельской области. В 1958 году после окончания школы была принята в хор Челябинского оперного театра. В 1961 году перешла на драматическую сцену, а затем — в оперетту.

Пик ее популярности пришелся на 1970-е годы. В репертуар артистки входили русские народные песни («Травушка-муравушка», «Утушка луговая»), романсы («Две гитары», «Ямщик, не гони лошадей»), а также произведения А. Мажукова, М. Фрадкина, Р. Майорова и зарубежных композиторов. Ее творчество составляло золотой фонд советской и российской эстрадной музыки.

Ранее телеведущий Андрей Малахов сообщил, что Ненашева скончалась в возрасте 85 лет. По его словам, артистка оставила яркий след в истории отечественной эстрады и в сердцах миллионов слушателей.