Умерла легендарная исполнительница русских народных песен

Заслуженная артистка России Галина Ненашева скончалась в возрасте 85 лет, сообщил телеведущий Андрей Малахов в своем Telegram-канале. По его словам, она оставила яркий след в истории отечественной эстрады и в сердцах миллионов слушателей.

Сегодня пришла печальная весть — не стало легендарной певицы Галины Ненашевой, — написал он.

Ненашева родилась 18 февраля 1941 года в Онеге Архангельской области. В 1958 году после окончания школы была принята в хор Челябинского оперного театра. В 1961 году перешла на драматическую сцену, а затем — в оперетту.

Пик ее популярности пришелся на 1970-е годы. В репертуар артистки входили русские народные песни («Травушка-муравушка», «Утушка луговая»), романсы («Две гитары», «Ямщик, не гони лошадей»), а также произведения А. Мажукова, М. Фрадкина, Р. Майорова и зарубежных композиторов. Ее творчество составляло золотой фонд советской и российской эстрадной музыки.

