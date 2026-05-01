Умерла звезда «Папиных дочек» и «Моей прекрасной няни»

Умерла заслуженная артистка РСФСР Евгения Пресникова, сообщили в сообществе «ТЕАТР. Спектакли. Новости культуры» в соцсети «ВКонтакте». Она ушла из жизни 17 апреля.

От потрясения трудно подобрать слова. 17 апреля ушла из жизни Евгения Михайловна Пресникова — заслуженная артистка РСФСР, одна из старейших актрис Центрального детского театра, верная и любимая супруга Виктора Николаевича Лакирева. Женщина, которая была для него всем, — говорится в сообщении.

Евгения Пресникова родилась 27 сентября 1939 года, окончила Школу-студию МХАТ и посвятила свою жизнь сцене и кино. Зрителям актриса запомнилась по ролям в известных сериалах, таких как «Следствие ведут ЗнаТоКи», «Каменская», «Моя прекрасная няня», «Папины дочки» и другие. Информация о месте и времени прощания в сообщении не уточняется.

