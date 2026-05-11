Названы дата и место прощания с заслуженным артистом России Николаевым

Церемония прощания с бывшим актером Российского академического молодежного театра Вячеславом Николаевым состоится в среду, 13 мая, в морге Городской клинической больницы имени С. П. Боткина, сообщили ТАСС в театре со ссылкой на вдову артиста. Похоронят заслуженного артиста России в тот же день на Городковском кладбище в Московской области.

Прощание с Вячеславом Николаевым пройдет в морге Боткинской больницы в среду. Церемония начнется в 11:15, — сказал собеседник агентства.

Николаев служил в театре «Сфера» порядка 20 лет, два года — в Театре сатиры, а также более 10 лет проработал в РАМТе. Его фильмография насчитывает более 20 ролей в кино и сериалах.

Николаев скончался 8 мая на 68-м году жизни. По данным театра, в последний раз артист приходил в родной РАМТ в 2025 году, чтобы попрощаться с коллегой и другом Алексеем Веселкиным. Как отметил источник, актер болел, до этого он перенес инсульт.

