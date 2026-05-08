Ушел из жизни заслуженный артист России Вячеслав Николаев

Ушел из жизни бывший актер Российского академического молодежного театра (РАМТ), заслуженный артист РФ Вячеслав Николаев, известный зрителям по роли Иванова в сериале «Возвращение Мухтара», сообщили в РАМТе. Ему было 67 лет.

Николаев родился в 1958 году. В 1989-м окончил ЛГИТМиК. Порядка 20 лет служил в театре «Сфера», два года — в Театре сатиры, более 10 лет проработал в РАМТе. На сцене РАМТа сыграл Кетчера и Кинкеля в трилогии «Берег утопии», маркиза Чибо в «Лоренцаччо», банкира Крауфа в «Приключениях капитана Врунгеля», Вернера Ламппе в «Нюрнберге», члена банка в «Чехов-GALA» и Меннерса в «Алых парусах». Фильмография артиста насчитывает более 20 ролей в кино и сериалах.

Ранее умер актер Алексей Наумов, известный по сериалу «Следствие ведут ЗнаТоКи» и фильму «Бег». Он скончался на 66-м году жизни. Артист родился в 1960 году в семье актрисы Эльзы Леждей и режиссера Владимира Наумова.

До этого сообщалось, что ушел из жизни заслуженный артист России Николай Соловьев, ему было 66 лет. За годы карьеры он сыграл свыше 70 ролей. Среди его наиболее известных работ — «Морские дьяволы. Рубежи Родины» и «Улицы разбитых фонарей — 16».