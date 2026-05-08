День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 17:22

Ушел из жизни заслуженный артист России Вячеслав Николаев

Вячеслав Николаев Вячеслав Николаев Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Ушел из жизни бывший актер Российского академического молодежного театра (РАМТ), заслуженный артист РФ Вячеслав Николаев, известный зрителям по роли Иванова в сериале «Возвращение Мухтара», сообщили в РАМТе. Ему было 67 лет.

Сегодня ушел из жизни заслуженный артист России Вячеслав Николаев, — говорится в сообщении.

Николаев родился в 1958 году. В 1989-м окончил ЛГИТМиК. Порядка 20 лет служил в театре «Сфера», два года — в Театре сатиры, более 10 лет проработал в РАМТе. На сцене РАМТа сыграл Кетчера и Кинкеля в трилогии «Берег утопии», маркиза Чибо в «Лоренцаччо», банкира Крауфа в «Приключениях капитана Врунгеля», Вернера Ламппе в «Нюрнберге», члена банка в «Чехов-GALA» и Меннерса в «Алых парусах». Фильмография артиста насчитывает более 20 ролей в кино и сериалах.

Ранее умер актер Алексей Наумов, известный по сериалу «Следствие ведут ЗнаТоКи» и фильму «Бег». Он скончался на 66-м году жизни. Артист родился в 1960 году в семье актрисы Эльзы Леждей и режиссера Владимира Наумова.

До этого сообщалось, что ушел из жизни заслуженный артист России Николай Соловьев, ему было 66 лет. За годы карьеры он сыграл свыше 70 ролей. Среди его наиболее известных работ — «Морские дьяволы. Рубежи Родины» и «Улицы разбитых фонарей — 16».

Культура
смерти
актеры
театры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рубио объяснил, от чего будет зависеть численность ВС США в Европе
Грозы, мощные ливни и жара до +28 градусов: погода в Москве в июне
В ВСУ «закопали» правду о проблемах вместе с группой солдат
Скончался бывший музыкант рок-групп «Машина времени» и «Сплин»
Еще один зарубежный лидер прибыл в Москву ко Дню Победы
Ушел из жизни экс-посол России в КНДР Валерий Денисов
Пленный боец ВСУ раскрыл «ядерный» секрет тренировочного лагеря под Львовом
Безработный стащил у соседей 90 женских трусов и бюстгальтеров
Атаки в лоб не будет: почему Киев так боится летнего наступления ВС РФ
«Приоритетный проект»: Лихачев раскрыл планы по АЭС «Бушер»
«Рады принять»: Ушаков высказался о зарубежных гостях на параде Победы
Историк рассказала, как нацисты использовали советских детей
Сотни человек приняли участие в «Бессмертном полку» в Женеве
«Привозил огромные коробки»: знакомая о доброте убитого чемпиона из Калуги
В Кремле подтвердили участие Токаева и Мирзиеева в торжествах в честь 9 Мая
Раскрыто возможное назначение найденного у берегов Греции дрона ВСУ
Тегеран пока не принял решение по предложениям Вашингтона
Эксперт рассказал, что делать сразу после укуса клеща
Россиянин разбогател благодаря обломкам украинских БПЛА
Влиятельный политик из ЕС прилетел в Россию ради Дня Победы
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.