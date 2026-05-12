Психиатр ответила, чем опасно употребление алкоголя на выпускном Психиатр Алексеева: алкоголь на выпускном может привить сценарий употребления

Алкоголь на выпускном может привести к закреплению сценария употребления, рассказала «Газете.Ru» психиатр-нарколог, главный врач клиники Марина Алексеева. Она отметила, что особенно опасным может стать первый раз употребления.

Подросток не анализирует это рационально, но у него формируется внутренняя связка: алкоголь — это способ справиться с напряжением и стать частью компании, — рассказала Алексеева.

Психиатр подчеркнула, что алкоголь активирует выработку дофамина — таким образом появляется тяга, которая ведет к желанию повторно пережить это состояние. По ее словам, также опасно связывать алкоголь с позитивным эмоциональным фоном.

Ранее нарколог Андрей Тюрин рассказал, что ежедневное употребление даже небольшого количества вина может привести к проблемам со здоровьем. Он подчеркнул, что безопасных доз алкоголя не существует.